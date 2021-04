Előfoglalási láz a belföldi turizmusban

Berobbant a nyári szállásfoglalási kedv a fokozatos újra­nyitás bejelentése és az emelkedő beoltott­sági ráta hatására. Az augusztusi belföldi turizmus még a tavalyinál is erősebb lehet, sok szállásadó erre építve még kivár.

Pillanatok alatt – április első hétvégéjétől mostanáig – 70-ről 20 százalékra apadt a 2019-es bázisidőszakhoz mért elmaradás, ami óriási nyári belföldi keresletet és erős előre tervezést jelez

– mondta a Világgazdaságnak Szigetvári József, a Szallas.hu csoport vezérigazgatója. Az előfoglalások száma idén márciusban nem esett vissza olyan mértékben, mint tavaly, amikor a járvány miatt hasonló utazási korlátozások voltak érvényben. A pandémia megfékezésével kapcsolatos bizakodást jelzi, hogy időarányosan 30 százalékkal több nyári szállásfoglalás volt bent márciusban, mint tavaly, ami ugyanakkor 70 százalékkal volt kevesebb, mint két éve. Április első hétvégéjén azonban jött a trendforduló, ami azóta is tart, az elmúlt két-három napban már több foglalás érkezik be a nyári időszakra, mint 2019-ben.

A nyári szállásfoglalási piac berobbanása minden túlzás nélkül jelentős, olyannyira, hogy az idei augusztusi belföldi vendégforgalom még a tavalyit is meghaladhatja

– mondta a Szallas.hu vezérigazgatója. Újdonság, hogy az egy éjszakára szóló szállásdíj, azaz vásárlói kosár értéke 11 százalékkal nőtt, vagyis megjelent egy fizetőképesebb réteg, amely belföldi nyaralást is tervez az idén. A korábbiaknál nagyobb volumenű keresletet a magasabb kategóriájú szálláshelyek iránt a külföldi utazási bizonytalanságok is táplálják. Jelentős a kivárás a vendégházak és a panziók kiadói körében. E kategóriában a szokásos kínálat negyede, azaz mintegy ötezer szálláshely még nem tette közzé nyári ajánlatát, vagyis nem foglalható, az üzemeltetőik minden bizonnyal az aktuális piaci kereslethez akarják árazni magukat.

Máris látható a szálláshelyfejlesztési támogatások hatása, sokan extrákkal, a tavalyinál magasabb minőségű kínálattal jelentek meg, ami az áraikban is megmutatkozik.

Tágabbra nyílt az amúgy is széles árolló, a kategóriát lépők jellemzően 20 százalékkal drágábban, például 8 ezer forint helyett 10 ezerért adják ki szobáikat egy éjszakára. Úgy tűnik, most a szállásadók akarnak a last minute foglalásokkal jól járni, a szállásfoglalóknak erre idén sem nagyon lesz esélyük a főszezonban, mert sorra telnek meg a vendégházak és panziók, egyre inkább a hotelek felé tolódnak majd a foglalások. Külföldiek híján a foglalások 70 százaléka irányul vendégházakba és panziókba, a máskor szokásos 50 százalék helyett.

A szállások nagy többsége még előleg és lemondási díj nélkül, szabadon foglalható, a keresők többsége egyébként is ezzel a szűrővel válogat. A tavalyi 4,4 éjszakás főszezoni átlag idén 4,5 éjszakára nőtt augusztusra, ami egyelőre nem szignifikáns változás, továbbra is az egyhetes nyaralások és a hosszú hétvégék átlagából jön ki. A pünkösdi időszakra is elkezdődtek a foglalások a hét végén, a klasszikus fürdő- és programturizmus még hibernált állapotban van, bár már sok a célzott keresés, de foglalni még nem mernek az emberek.