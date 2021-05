Erre figyeljen, ha lemondaná az útját

Az útlemondási biztosítás továbbra is betegség és halál esetén nyújt fedezetet a lemondott utakra, de már van olyan biztosító, amelyik a karantén miatt visszamondott utak esetében is nyújtana fedezetet.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának csendesülése és az oltások számának emelkedése meghozza az utazási kedvet. A többség belföldi utat tervez, de egyre többen gondolnak arra, hogy külföldre induljanak. Ám a járvány nyomán a korábbiaknál több a bizonytalanság, többen tartanak attól, hogy saját maguk vagy családtagjuk megbetegedhet, ami meghiúsíthatja az utazást.

Az utazási irodák által szervezett utak esetében az ügyfelek egyre nagyobb százaléka választja az ilyen esetekben védelmet jelentő útlemondási biztosítást a biztosítói és irodai tapasztalatok szerint. Az elmúlt évek trendjei kapcsán látható volt, hogy

az utasok jó része nemcsak a hazai, de immár a külföldi utakat is maga szervezi meg.

Ilyen esetben azonban nincs aki megkérdezze: nem lenne-e érdemes a foglalás árának 4-5 százalékát kitevő díjért (és 10-20 százalékos önrészért) mentesülni annak kockázata alól, hogy valamilyen egészségügyi probléma miatt az ügyfél nem tud elutazni, és elveszti a kifizetett jegyek, foglalások árát?

A pandémia itt is változást hozhat. Szabó Tamás, az Union Biztosító utasbiztosítási üzletágának vezetője szerint a társaságnál – ahol már több mint 15 éve az utasbiztosításhoz is igényelhető és önállóan, az utazási csomaghoz és repülőjegyhez is megvásárolható az útlemondási biztosítás – azt tapasztalták, hogy a koronavírus-járvány megnövelte a termék iránti keresletet, amit a szakértő azzal magyaráz, hogy a Covid–19-re mint betegségre kerestek biztosítási védelmet az utasok.

Bár sztornóbiztosításaink többségét utazási irodában, utazási szerződés mellé vásárolják ügyfeleink, jelenleg is van a kínálatunkban önállóan, akár menetjegyhez köthető sztornóbiztosítás, és baleset-betegség-poggyász (bbp) csomagjaink közül is több tartalmaz sztornófedezetet

– mondta a Világgazdaságnak Kovács Gábor, a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének vezetője.

A járvány alaposan átalakította az utazási lehetőségeket is – az elmúlt hónapokban számos légitársaság kényszerült módosítani vagy törölni a járatait. Ugyan törlés esetén a légi fuvarozónak biztosítania kell az átfoglalás vagy a jegyvisszatérítés lehetőségét, ám ha az utas betegség miatt nem tud elindulni, csak az védi meg, ha drágább, ám átcserélhető jegyet vásárolt.

A járattörlések miatt sok utazó veszítette el például a szállásfoglalásra kifizetett előlegét. A biztosítók szempontjából a járattörlés csak akkor minősül biztosítási eseménynek, ha már megkezdtük az utazást (és így már él a biztosításunk). De ezt sem az útlemondási, hanem a „sima” utasbiztosítás téríti. A lefoglalt szállások esetében – hacsak nem olyan megoldást választottunk, ahol a lemondásra vagy a módosításra a megérkezéshez közeli időpontig van lehetőség – legfeljebb a szállodával egyezkedhetünk.

A biztosítók zöme a koronavírus-betegséget természetesen normál kórként azonosítja.

Ám a járvány speciális hozadéka, hogy olyan személyek is karanténba kerülhetnek, akik végül nem betegednek meg. Az Aegon Biztosítónál épp most dolgoznak az útlemondási biztosítás kiterjesztésén, amellyel lemondási okká válhat az utazó karanténba kerülése akkor is, ha nem betegedett meg.

Az útlemondási biztosítás abban az esetben sem térít, ha a célország beutazási tilalmat vagy épp kötelező karantént alkalmaz a magyar utasokkal szemben, és emiatt hiúsul meg az utazás. Az Union Biztosító üzletágvezetője szerint ennek az az oka, hogy az útlemondási biztosítás alapvetően a biztosított vagy családtagja egészségügyi állapotához vagy halálához kapcsolódik. Kovács Gábor, a Colonnade-fióktelep vezetője mindezt kiegészíti azzal, hogy

beletartozhatnak a fedezetbe olyan események miatti utazásképtelenségek, mint az utazó terhessége vagy terhességi komplikáció,

vagy olyan élethelyzet, amely miatt a hatóságok megkövetelik, hogy a biztosított itthon tartózkodjon. Üzleti sztornóbiztosításoknál elérhető olyan fedezet, amely a munkáltató működésével összefüggő okokból lemondott utazások költségeit fedezi.

Kovács Gábor szerint magának az útnak a meghiúsulását – legyen annak oka akár a légitársaság csődje, vízumkényszer vagy utazási korlátozás – jelenleg nem lehet biztosítani. Ilyen esetekben az érintett utazókat az utazási szerződések meglehetősen kedvező lemondási szabályai védhetik meg.