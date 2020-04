Felértékelődik az egészség

Összeomlott a turizmus, több ezer cég jövője, több tízezer munkahely került veszélybe. A 36 szakmai szervezetet tömörítő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) azonban csendben maradt. Mint Princzinger Péter, az alapítvány kuratóriumi elnöke a Világgazdaságnak adott interjúban kifejtette:

másokhoz hasonlóan teszik a dolgukat, de nem feladatuk a szakmai szövetségek helyett ellátni az érdekképviseleti feladatokat, viszont a szövetségek szövetségeként igyekeznek erősíteni az együttműködést a szövetségek között, és szakmai szolgáltatásokat nyújtani az ágazat szereplőinek.

Több programon is dolgoznak most is, ezek között van olyan, amelynek a haszna már rövid távon jelentkezhet, és olyan is, amelynek majd a járvány lecsengése után.

Évtizedes probléma például, hogy Budapest konferencia- és üzleti turizmusának nem volt szakmai és üzleti koncepciója. Még a járvány előtt tanulmányozták az európai nagyvárosok gyakorlatát, és úgy találták,, hogy egyszerűen pazarlás nem létrehozni az üzleti turizmus terén katalizátori szerepet játszó irodát, egy úgynevezett convention bureau-t, amitől nem forintokban realizálódó profitot várnak, hanem azt, hogy a szolgáltatók jó üzletekhez jutnak, segítve a válságból való kilábalást is.

Vannak, akik leírták már az idei évet, de Princzinger Péter lát arra esélyt, hogy az őszre halasztott, egymásra torlódó eseményekből, a „lepattanó labdákból” profitálni lehet Mindehhez szemléletváltozásra is szükség van, mostantól a kisebb üzleti rendezvényekért is érdemes harcolni – mondta. Megtudtuk, hogy nem álltak le a folyamatban lévő turisztikai fejlesztési projektek, hiszen azok forrása nem a hazai vendégforgalomtól függ. Ráadásul a kialakult helyzetre tekintettel a projektek irányító hatósága három hónappal meghosszabbította ezek záró határidejét, indokolt esetben további hosszabbítást is lehet kérni például a turisztikai attrakciófejlesztéseket támogató Ginop 7.1.9 és a térségi turisztikai destinációk pozicionálását célzó Ginop 1.3.4 programokban. Az előbbiben 900 millió, az utóbbiban 600 millió forint értékű szolgáltatással vesz részt a szövetségek szövetsége, a projektek teljes támogatási kerete 43 milliárd, illetve 4 milliárd forint.

Miután mindenki ki akar majd szabadulni a mostani bezártságból, amint lehet, ha a nyár közepén egy erős, a belföldi utazást ösztönző és az üzleti turizmust élénkítő, hatásos kampánnyal el lehet startolni úgy, hogy közben a légitársaságok is újra beindulnak, akkor megvan az esélye, hogy az újrakezdéstől számítva tíz hónap alatt elérje a korábbi szintet a turizmus. Az MTSZA elnöke hangsúlyozta, hogy felértékelődik az egészség, az egészség megőrzése, ez akár jelentős fellendülést is hozhat az aktív turizmus piacán.

A teljes interjú a Világgazdaság szerdai számában olvasható