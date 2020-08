Ha törik, ha szakad, utazik a magyar

Viszlát nyaralás? Ez a nyári szezon valóban teljesen más, mint az eddigiek, több mindent kell és érdemes mérlegelnünk a biztonságos utazás érdekében. Az Allianz Hungária Zrt. ezúttal arra volt kíváncsi villámfelmérésében, hogy az elmúlt hónapok milyen módon befolyásolták az utazáshoz való viszonyulásunkat és milyen hatással voltak az idei nyaralási terveinkre.

Menjünk haza vagy inkább maradjunk itthon? Azaz a népszerű humorista szavaival élve, az otthonmaradást pártoljuk ezen a nyáron? Vagy ennél azért kicsit bátrabbak vagyunk, és most fedezzük fel szép hazánk rejtett kincseit? Vagy úgy érezzük, hogy most vagy soha alapon, idén valósítjuk meg a rég vágyott egzotikus utazást? Az Allianz Hungária honfitársaink utazáshoz való viszonyát kutatta a koronavírus árnyékában nem reprezentatív felmérése során. Lássuk, hogyan állunk utazási kedv tekintetében!

Magellánok országa

A felmérésben résztvevők 74,4 százaléka vallotta magát igazi felfedezőnek, akinek lételeme az utazás. A válaszadók 43 százaléka volt abban a szerencsés helyzetben, hogy korábban, amikor még hallomásból sem ismertük a koronavírust, évente többször is lehetősége adódott kisebb-nagyobb kiruccanásokra. 36,7 százalékuk 1-2 alkalommal tehette ezt meg, míg 20,3 százalékuknak általában egy út fért bele az éves költségvetésbe. Ugyanakkor a kitöltők kevesebb, mint felének volt év elején befizetett útja: 43 százalékuknak kellett lemondaniuk utazást a koronavírus-járvány miatt. Sokan nem is a vírushelyzettől való félelmük okán, hanem a járvány okozta gazdasági helyzetük miatt voltak kénytelenek lemondani minden utazásukat.

Nekünk idén a Balaton a Riviéra

A kitöltők 42,3 százaléka jelezte, hogy idén legfeljebb a Balatonig utazik, és csupán 6,4 százalékuk volt bátor bejelölni azt a válasz opciót, miszerint megkeresi a legtávolabbi pontot, ahova el lehet jutni, és már indul is. A kutatás rávilágított arra, hogy a biztonság kedvéért legtöbben (66,7 százalék) autóval utaznak ezen a nyáron, ennél jóval kevesebben választják a buszt vagy vonatot (18,1 százalék), s ennél kicsit kevesebben mernek repülőre szállni (15,3 százalék).

Utazás? Biztosan!

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 78,5 százaléka tartja magát tudatos utazónak, 59 százalékuk pedig mindig is komolyan vette az utasbiztosítást, az első teendők között intézte azt is.

A résztvevők 45,6 százaléka mondta azt, hogy a járványhelyzet hatására nem változott meg a véleménye a biztosítások ezen formájáról,

és náluk valamivel kevesebben kattintottak arra a válaszra, miszerint eddig is mindig kötöttek biztosítást, ezután pedig különösen odafigyelnek erre. Ezt a pozitív trendet támasztják alá az Allianz Hungária Zrt. munkatársainak tapasztalatai is.

„Érthető módon, a tavalyi év azonos időszakához képest az utasbiztosítási szerződéskötések száma visszaesett az év első félévében, elsősorban a világjárvánnyal kapcsolatos szabályozások, az országhatárok ideiglenes lezárása, valamint az utazási kedv csökkenése miatt. A Magyarországon és az Európai Unióban alkalmazott szabályozások enyhülésével, a vírushelyzet javulásával, illetve a nyár beköszöntével azonban érezhető az utazási kedv mérsékelt növekedése, mely eredményeként újból növekvő tendenciát tapasztalunk a szerződéskötések számát vizsgálva az elmúlt hónapok tükrében” – mondta a kutatás kapcsán Móri Anikó, az Allianz Hungária termékmenedzsere.

„A kialakult helyzet feltehetően hatást gyakorolt az utazók tudatosságára az utasbiztosításkötés kapcsán, mely esetében az elmúlt években is növekedés volt tapasztalható, ezzel pedig a szélesebb biztosítási védelmet nyújtó csomagok irányába fog tovább mozdulni a kereslet. Tudjuk, hogy most kiemelten fontos az emberek számára, hogy vírusfertőzés esetén térítse a biztosító a felmerülő sürgősségi ellátás költségét, ami a külföldi tartózkodás esetén jelentős összeget jelenthet, ezért az Allianz utasbiztosítások erre is fedezetet nyújtanak.” – tette hozzá Móri Anikó.