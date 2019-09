Harmincmillió egy éjszaka

A világ legdrágább szállodai lakosztályaihoz saját vízesés, komornyik, arany Rolls-Royce és Steinway zongora is tartozik. De mennyibe kerül, és hol található az öt legdrágább szálloda?

Aki 2019-ben a világ legdrágább lakosztályaiban szeretne megszállni, annak meglehetősen mélyre kell nyúlni a zsebében, a Luxury Hotel Suite összeállítása szerint ugyanis 50-100 ezer dollár között kell fizetni egy éjszakáért. Nézzük tehát, melyek 2019 legdrágább szállodai lakosztályai.

A top 5-lista „legolcsóbb” lakosztályát a cannes-i Hôtel Martinez-ben találhatjuk. A Côte d’Azur egyik legelegánsabb szállodája elsősorban azért vonzza a vendégeket, mert minden évben Cannes-ban rendezik meg a filmfesztivált. A hotel Hyatt Penthouse lakosztálya több mint 53 ezer dollárba (16 millió forint) kerül, cserébe kapunk egy 1000 négyzetméteres lakosztályt 500 négyzetméteres panorámás terasszal. A falakat pedig Picasso és Matisse alkotásai díszítik.

Negyedik helyen a Lacula-szigeten található Hilltop Villa áll. Az éjszakánként 64 ezer dollárt (19 millió forint) kóstáló komplexum 3 épületből áll, sofőr szolgáltatás, ápoló, privát séf, jet-ski, és saját hajó is tartozik hozzá. A saját vízesés pedig a non plus ultra.

A New York-i The Mark Hotel a harmadik helyet foglalja el, itt 75 ezer dollárért (23 millió forint) foglalhatunk egy éjszakára. Az ezer négyzetméteres lakosztályhoz egy Central Parkra néző 250 méteres terasz is tartozik, ezért nem csoda, hogy gyakran államfők, és befolyásos üzletemberek is megszállnak itt.

Ezüstérmes pozíciót ér a 80 ezer dolláros (24 millió forint) éjszakánkénti ár a svájci Genfben található Hotel President Wilsonnak. A Genfi-tó partján található szálloda a Mariott-lánchoz tartozik, falak helyett ablakokkal vették körbe, melyet golyóálló üvegből készítettek. A 12 hálószobás lakosztályhoz privát liftet, 24 órás személyi asszisztenst, szakácsot és komornyikot is szolgáltatnak, dísztárgyként pedig egy 1930-as Brunswick biliárd asztalt, illetve egy Steinway zongorát helyeztek el a szobákban.

El is érkeztünk a világ legdrágább lakosztályához, amely nem más, mint a Makaóban található The 13. Az éjszakánként 100 ezer dollárt (30 millió forint) érő lakosztály 2800 négyzetmétere felfoghatatlan luxust nyújt. A szálloda 2019-ben nyílt, és elképesztő összeget költöttek rá: csak a bútorok 7 millió dollárba kerülnek. Külön kuriózum, hogy a The 13 birtokolja a világ legnagyobb vörös-arany festésű Rolls-Royce Phantom flottáját, amely 24 órán keresztül áll a vendégek rendelkezésére, csakúgy, mint az Angliában „edződött” komornyik is.

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a legszebb, legjobb helyen lévő szállodák – a felsorolt plusz szolgáltatássokkal együtt – nem hétköznapi embereknek valók, tekintve, hogy egy 3 napos hosszú hétvége is közel 100 millió forintba kerülne.