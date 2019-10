Indiai hotelek az idei legjobbak között

Négy ázsiai,­ három amerikai, három európai és egy észak-afrikai hotelt szavaztak meg a Condé Nast Traveler olvasói az idei év legjobbjainak. Az utazási oldal teljes listáján félszáz szálloda található, ebből a tizenegy élen állót mutatjuk be.

Megjelentette az év legjobb szállodainak rangsorát a Condé Nast Traveler. A nemzetközi utazási portál harminckettedik alkalommal tette közzé az olvasók bevonásával készült felmérését. Több mint hatszázezer utazó szavazott, akik több mint tízezer hotelt értékeltek világszerte. Az eredmények azt mutatják, hogy Európa viszi a prímet, ugyanis itt jelölték meg a legtöbb hotelt, de az Egyesült Államok és Ázsia, azon belül főleg India is szerepel a listán. A teljes lista a világ ötven legjobb szállodáját sorolja fel, mi most egy híján egy tucatot mutatunk be.

A tizenegyedikként megjelölt szálló az indiai Alila Fort Bi­shan­garh. A Rádzsasztán államban, Dzsaipurban található hotel természetesen ötcsillagos. Az erődszerű épület a fenntarthatóság jegyében készült, királyi és elnöki lakosztály is található benne, egy éjszaka az utóbbiban 48 ezer rúpiánál (202 ezer forintnál) kezdődik.

A tizedik egy szintén egzotikus helyen található hotel. A laoszi Rosewood Luang Prabang a dzsungel közepén kínál luxusszállást, itt a legkevesebb, amit egy éjszakáért fizetnünk kell, 960 dollár (288 ezer forint). A kilencedik helyezett Euró­pába vezet vissza, a svájci Beau-Rivage Palace meseszerű épülete a Genfi-tó partján áll. Történelmi múltja is említésre méltó: a hotel weboldala szerint itt írták alá 1923-ban a lausanne-i békeszerződést, és többek között Charlie Chaplin és Coco Chanel is szívesen szállt meg itt svájci utazásai alkalmával. Ha ezt ma akarnák megtenni, 417 dollárért (125 ezer forint) már kapnának is szobát egy éjszakára.

A nyolcadik helyezettel továbbra is Európában maradunk: az olasz Amalfi közelében lévő Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a tengerre néz, egy éjszakára 400 eurót (133 ezer forint) kell fizetni a legegyszerűbb szobáért, de főszezonban egy hatalmas terasszal rendelkező lakosztályért 3500 eurót (1,2 millió forint) is elkérnek.

