Itthon is leszámolnának az illegális idegenvezetőkkel

Vissza kell szorítani a jogosulatlan idegenvezetést Magyarországon, amit a rendszeres ellenőrzésekkel, fényképes igazolvánnyal, valamint a jelenleg kiszabható 50 ezer forintos pénzbüntetés megemelésével, és azonnali bírságolással lehetne elérni a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) és a Magyar Idegenvezetők Egyesülete (MIE) álláspontja szerint.

Caesar Éva, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) elnöke elmondta: egyre tarthatatlanabb probléma a jogosulatlan idegenvezetés a turisták számának emelkedésével. A Hősök terén, a Budai Várban, vagy más frekventált helyeken számtalan alkalommal találkoznak külföldi csoportokkal, akiknek a saját csoportvezetőjük mondja el Budapest nevezetességeit, történelmét, vagy ajánl már rég nem létező éttermeket.

Hozzátette: azok, akik nem rendelkeznek a fővárosi kormányhivatal által kibocsátott igazolvánnyal vagy engedéllyel és idegenvezetést tartanak, illegálisan tevékenykednek. Ha lennének ellenőrzések, az már visszatartó erőt jelentene – vélekedett.

Caesar Éva elmondta: az idegenvezető az adott országban letett vizsga után jogosultsággal gyakorolja a hivatását. Szakmai tudásának része a művészettörténet, történelem, néprajz, népzene, és ismeri az adott ország hétköznapi életét, a városokat, az útvonalakat.

Másik problémának nevezte, hogy az új szabálysértési törvényben már nem is szerepel a jogosulatlan idegenvezetői tevékenység.

Egy másik jogszabály értelmében mindössze 50 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható a jogosulatlan idegenvezetői tevékenység, miközben Bécsben és Macedóniában is ezer euró a legalacsonyabb büntetési tétel.

Stumpf Éda, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete (MIE) tiszteletbeli elnöke is azt emelte ki, hogy túl alacsony, ezért nem elég elrettentő az illegális idegenvezetésért kiszabható bírság.

Európában a jogosulatlan idegenvezetésért kiszabható bírság 1000 és 5000 euró között van, Spanyolországban 6000 és 60 ezer euró közé esik a büntetés összege. Bécs történelmi belvárosába csak akkor hajthatnak be a turistabuszok, ha azokon van helyi idegenvezető – sorolta. Hozzátette: Görögországban, ha valakit három alkalommal is jogosulatlan idegenvezetésen kapnak a hatóságok, akkor a személy, és az őt küldő iroda is hároméves eltiltást kap. Leggyakrabban touristpolice, néhol pedig maguk az idegenvezetők is ellenőrizhetik a jogosultságot – mondta.

Kitért arra, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta kevesebb mint tíz ellenőrzés zajlott, ezek is főleg a magyar idegenvezetőket vizsgálták, és a kiszabott büntetés nem haladta meg az 50 ezer forintot.

A MIE tiszteletbeli elnöke szerint nem lehet pontosan megmondani, mennyi aktív idegenvezető dolgozik az országban, csak azt, hogy hányan végezték el az idegenvezetői tanfolyamot.

Az elmúlt 30 évben több mint tízezer engedélyt adtak ki, azonban a becslések szerint alig néhány ezren végzik aktívan az idegenvezetői tevékenységet.

A MISZ és a MIE vezetője is elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az Európán belüli határon átnyúló szolgáltatások esetén egyszerűen csak kérvényezni kell a külföldi engedély honosítását, ami után igazolványt sem adnak. Így akinek a saját országában van engedélye, bármilyen vizsga nélkül egész Magyarországon vezethet csoportot.

Mindkét szervezet szerint szükség lenne az idegenvezetői igazolványok egységesítésére, a helyszíni ellenőrzéskori pontos azonosítás érdekében olyan chipes igazolványok kiadását javasolják, amelyen az arcképen kívül QR-kód is lenne.

A két szervezet 2017-ben elkészített egy szakmai törvényjavaslat-szöveget, amelyet parlamenti jogászok kiegészítésével eljuttattak az illetékesekhez – mondta Stumpf Éda.