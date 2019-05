Jól pörög a hazai óriáskerék-biznisz

Félmillió látogató fordult már meg az Erzsébet téri óriáskerékkel, vagyis nem kopott meg a belvárosi attrakció vonzereje. Az üzemeltető új kerék vásárlására készül.

Májusban emelt először jegyárat a Budapest Eye üzemeltetője, az Óriáskerék Kft., amely még így is Európa legolcsóbban, a londoninál és a bécsinél 20 százalékkal olcsóbban látogatható óriáskerekét üzemelteti – tájékoztatta a Világgazdaságot Banka Edina, a társaság ügyvezetője. A 2017 márciusában felállított második Budapest Eye utasainak 80 százaléka külföldi, ami már önmagában is megmagyarázza az idén 10 százalékkal növekvő jegyeladásokat, hiszen a magyar főváros turistaforgalma évről évre dinamikusan nő. A kerék az idén forog először egész éven át. Az éves forgalom szempontjából a legerősebbnek éppen január első hete bizonyult a szilveszteri turistaforgalom miatt, de az első két hónap forgalma összességében így is a mélypont volt. A látogatócsúcs augusztusban és decemberben van, akkor kétszer-háromszor annyi jegyet adnak el, mint a leggyengébb hónapokban. Az utasok 70 százaléka teljes árú jeggyel óriáskerekezik, 8 százalék a gyermek, 4 százalék a négyfős család, 13 százalék a kedvezményes jegyet váltó diák, nyugdíjas és csoportos látogató, és 2 százalék az elsőbbségi jegyet vásárlók aránya.

Három éve már több mint 400 millió forintot költött az üzemeltető az Erzsébet téren a talajba beépített vasbeton tartószerkezetre, amely a jelenlegi bérelt eszköz helyett már a következő óriáskerékre vár. Banka Edinától megtudtuk, hogy cégük nem tett le a vásárlásról, bár időközben jelentősen megemelkedett az acél ára, ami egy 350 tonnás acélszerkezet beszerzésénél nem elhanyagolható.

