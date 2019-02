Kiderült, hol és hogyan üdülnének legszívesebben a magyarok

Összesen 2-3 hétre, autóval, belföldre és hotelben megszállva – ezt tervezik a legtöbben 2019-re. A tendencia nem változott, 2018-ban is ilyen jellegű utazások voltak a legnépszerűbbek – ez derült ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital év eleji kutatásából, melyben tavalyi utazásaikról és idei terveikről kérdezték az oldal látogatóit.

2018-ban a válaszadók 78 százaléka többször is utazott valahová. Ennél is nagyobb arányban utaztak többször egy évben a fővárosiak, közülük 82 százaléknak volt egynél több alkalma utazni a tavalyi évben. A kérdőív készítői összefüggést találtak az iskolai végzettség és az utazások száma között: az általános iskolai végzettségűeknek mindössze ötöde utazott egynél többször (egyszer viszont a 60 százalékuk), míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 87 százaléka utazott több alkalommal is.

Úgy tűnik Magyarország is elég vonzerővel bír: a legtöbben (82 százalék) maradtak az országhatárokon belül. A szomszédos országokba való utazást – esetenként egy-egy belföldi út mellett – a válaszadók több mint fele engedhette meg magának, 44 százalék európai, de nem szomszédos országban járt. Amerika a 18-29 évesek, míg Afrika az 50 éven felüliek körében volt különösen népszerű a GKI Digital és a Bónusz Brigád adatai szerint.

Azt mondják, hogy a kikapcsolódáshoz legalább két hét kell, de az ideális 3 hét lenne, így lehet kiszakadni a munkából és valóban pihenni. Nos, kevesen engedhetnek meg maguknak 3 hetes nyaralásokat, a válaszadók negyede utazott egész évben összesen 21 napnál többet. A legtöbben (31 százalék) 1-2 hetet töltöttek összesen pihenéssel.

Idén is utazni akarnak

Természetesen, aki egyszer beleízlel az utazás lehetőségébe, az már mindig erre vágyik: így vannak ezzel a kérdőív kitöltői is, hiszen 65 százalékuk nem is egyszer, hanem többször is szeretne idén útra kelni.

Érdekes, hogy ami a célpontokat illeti, kétféle uralkodó attitűd rajzolódik ki a kutatásból: a többség (66 százalék) olyan helyre akar menni, ahol még nem járt, de régóta a bakancslistáján van az adott hely. A másik oldal azt mondja, olyan helyre menne, ahol már járt, de visszavágyik oda. A 30-39 évesek még nagyobb arányban (62 százalék) mennének oda, ahol már jártak, a 18-29 éves fiatalok pedig inkább új helyre mennének (76 százalék).

Belföld a fő cél

A Bónusz Brigád és a GKI Digital kutatásából az is kiderült, hogy tervei szerint a válaszadók 81 százaléka belföldön fog pihenni, de ezzel párhuzamosan 58 százalék európai, nem szomszédos országba is tervez utazást. A válaszadók fele szomszédos országban fog pihenni.

A városlátogatás, a wellness és a vízparti nyaralás továbbra is a három legnépszerűbb programelem – mindháromra egységesen 60 százalék körüli arányban voksoltak a válaszadók. „Mindegy, csak pihenjek végre!” – a válaszadók 14 százaléka így vélekedett az utazás programjáról.

A válaszadók kétharmada hotelben fog megszállni, 56 százalékuk apartmanban, minden ötödik válaszadó pedig magánházba készül. Ha tehetné minden harmadik ember több mint 3 hetet töltene távol az otthonától, de erre reális esélyt csak minden ötödik válaszadó lát. Három emberből kettő természetesen a párjával fog utazni, sőt ha nyernének egy utazást, akkor is csak az emberek harmada vinné a szűk családját, legtöbben még egy nyereményutazásra is kizárólag a párjukkal mennének. A nyereményút célpontja a legtöbbek számára maradna Európán belül (28 százalék), de közel ugyanennyien választanának egy ingyenes amerikai utazást is.

Autóval, önállóan

Bár rengeteg fapados járat indul hazánkból, a legnépszerűbb utazási forma továbbra is autóval útra kelni. Sokak számára ez biztosít kellő szabadságot, hiszen így nem kell menetrendekhez igazodni, reptereken várakozni, nem csak egy bőrönddel tudunk utazni. Nem csoda, hogy a legtöbben (73 százalék) autós útra készülnek, míg repülős útra kevesebben, csak 64 százalék vállalkozna.

Nem tűnnek népszerűnek az utazási irodák által teljes egészében megszervezett utak: a válaszadók 68 százaléka maga szervez mindent, önállóan keresgél programok és információk után, csupán minden negyedik ember bízza magát utazási irodára.

Mivel magának szervezi a többség az utazását, így általánossá vált fórumokról, blogokról, internetes turisztikai oldalakról tájékozódni indulás előtt. De van 10 százalék, aki ennél lazábban utazik és helyben, spontánul dönt minden programjáról.

Ami a célpontokat illeti a válaszadók több mint fele oda menne, ahová jó ajánlatot kap – nincsen konkrét elképzelésük arról, hogy hol töltik majd a szabadságukat.