„Marshall-segélyt” kaphat az ágazat

A németek összehangoltan indítanák újra a turizmust, az osztrákok a beutazásokat, a csehek a kiutazásokat engedélyezik, Szicíliába pedig kedvezményekkel csábítanának.

Precedens nélküli, soha nem látott méretű pénzügyi alapra, egy, az uniós költségvetésen alapuló új Marshall-tervre van szüksége az Európai Unió turizmusának – foglalta össze a szakbizottság és a tagállamok turizmusért felelős minisztereinek álláspontját Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa az Európai Tanács soros horvát elnöksége által szervezett videokonferenciát követően. A részt vevő politikusok kiemelték, hogy a turizmus nem csupán az egyik legjelentősebb ágazat az egyes országok nemzeti jövedelmének megtermelésében – Horvátországban például 17 százalékos a részesedése –, de számos más gazdasági szektorra is kihat a teljesítménye.

Ráadásul nélkülözhetetlen jövedelemforrást biztosít a helyi közösségeknek.

Hangsúlyozták azt is, hogy célszerű lenne az egyes tagállamok támogatási csomagjait, például a kedvezményes utalványokra (voucher) vonatkozó szabályozást harmonizálni, összegyűjteni a helyben kialakított megoldásokat, és az unión belül a legjobb gyakorlatokat (best practice) népszerűsíteni. A miniszterek ugyan nem jelölték meg a kilátásba helyezett pénzügyi alap összegét, ám egy nappal a hétfői konferencia előtt Eduardo Santander, az Európai Turisztikai Bizottság (ETC) portugál ügyvezetője nyilatkozott a lisszaboni Luza hírügynökségnek a kérdésről.

Az Európai Unió becslései szerint 255 milliárd euróval kellene a tagállamokat segíteni a szektor talpra állításában, míg további 120 milliárd euróval közvetlenül a vállalkozásokat kellene támogatni az újraindulás során

– mondta a szakember. Az ETC nem uniós szervezet, hanem 33 európai ország nemzeti turisztikai szervezetének brüsszeli székhellyel működő szövetsége.

Az ágazat összehangolt újraindítására utaló kitétel egyébként a német álláspont támogatásaként is értelmezhető. Vasárnap ugyanis Heiko Maas német külügyminiszter a Bild am Sonntag hetilapnak adott interjújában a szomszédos Ausztriát óvta az elhamarkodott intézkedésektől, miután Bécsben bejelentették, hogy megnyitják a határokat a cseh és német turisták előtt, illetve három síparadicsom is fogadhatja a vendégeket. Maas azzal érvelt, hogy elfogadhatatlan rizikóval jár a felelőtlen versengés ezen a téren. Ehelyett a német politikus szerint Európának egy közös kritériumrendszert kellene kidolgoznia az utazás szabadságához való gyors, de felelősségteljes visszatérésre. Ausztria mellett egyébként Csehország az a másik uniós tagállam, amely váratlanul határozott lépésre szánta el magát, ám a Moldva partján érdekes módon a kiutazóturizmust engedélyezték azzal, hogy visszatérni csak negatív teszt birtokában vagy 14 napos karantént követően lehet.

Németországra visszatérve,

Julia Klöckner agrárminiszter a falusi turizmust ajánlotta az üdülni vágyók figyelmébe,

hiszen – mint mondta – az egyszerre csupán egy-egy családot fogadni képes vidéki apartmanok lehetővé teszik a pihenést a biztonságos távolságtartás mellett is, míg a nagy szállodákban nehéz elképzelni például a reggeli svédasztalos étkezést némi tülekedés nélkül.

Olaszországban is mozgolódik már a turisztikai szakma, sőt Szicíliában még a tartományi vezetés is az ügy mellé állt.

Összeállítottak 54 millió eurós keretösszeggel egy kedvezménycsomagot, amely biztosítja, hogy minden harmadik hotelben töltött éjszakát a helyi turisztikai szervezet honlapjáról letölthető voucherrel lehet kifizetni. Emellett ingyenessé teszik minden múzeum és történelmi emlékhely látogatását, és még a repülőjegy árának a felét is átvállalják. Persze az akcióról tudósító New York Post szerint a szicíliai „Ciao” főként a bátor turistáknak szól.

Szicíliában 54 millió eurós kedvezménycsomagból finanszírozzák az oda utazóknak kínált kedvezményeket