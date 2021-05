Nyáron mindenkinek mélyen a zsebébe kell nyúlnia

A hónapok óta tartó lezárások és az egyre szűkülő légi közlekedési szektor jelentősen megdrágítja az utazások árát – írja a BBC.

Glenn Fogel, a Booking.com vezérigazgatója BBC-nek elmondta, hogy sok légitársaság az utazási korlátozások miatt jelentősen csökkentette a járatok számát. Az óriási kereslet ellenére a bizonytalanság megnehezíti a légitársaságoknak azt, hogy több repülőgépet újra üzembe állítsanak.

Mindenki utazni akar, de az emberek csakis biztonságosan szeretnének elutazni

– tette hozzá.

Európa-szerte tervezik a turizmus újraindítását Még márciusban vált Európa-szerte szükségessé a határok lezárása az ismételten felfutó koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt. A kontinensen néhány turistaparadicsom már megnyitott, azonban több állam még csak tervezi a turizmusa újraindítását.

John Grant, az OAG globális utazási adatok szolgáltatójának elemzője egyetért abban, hogy a korlátozások enyhítése a reptéri viteldíjakra is hatással lesz. Hozzátette, rövid távon jelentős kereslet robbanás várható,

a légitársaságok algoritmusai érzékelik a kereslet növekedését és ennek megfelelően felfelé mozgatják majd az árakat.

A Booking.com vezérigazgatója úgy véli, nagyon sokan beszélnek különböző kormányokban mindenféle programokról, de jelenleg nincs semmi egységes megállapodás az élet újraindításáról.

„Jó, hogy van oltásom, de hogyan tudom ezt majd igazolni?

Ha az USA-ban kapott kis fehér kártyámat hozom magammal, az akkor elég lesz? Tehát néhány dolgot még pontosítani kellene” – mondta.

Számos lehetőséget vizsgálnak világszerte, köztük a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) útlevél tervezetét is, amelyet számos légitársaság jelenleg is tesztel. Eközben az Európai Unió azon dolgozik, hogy időben elkészüljön egy digitális vakcinaútlevél a nyári időszakra.

Kezdődhet az egyeztetés az oltási útlevélről Az Európai Parlament csak egy évig érvényes igazolást támogat. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szerint a döntés „kulcsfontosságú lépés a szabad és biztonságos nyári utazás elérése felé”.

Az Egyesült Királyságban közben arra figyelmeztetnek, hogy

a vakcinaútlevelek kibocsátása egy úgynevezett kétszintű társadalmat eredeményezhet, ahol csak bizonyos csoportok képesek maradéktalanul élni a jogaikkal.

Ezt a veszélyt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is látja, Glenn Foge szerint azonban más lehetőség nincs a biztonságos utazás biztosításához.

Az alternatív megoldás akkor az legyen, hogy senki ne utazzon? Számomra ennek nincs sok értelme

– tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy vannak olyan országok, amelyek a beutazni szándékozókat csakis olyan oltási igazolvánnyal engedik be, amelyek igazolják, hogy a tulajdonosuk sárgaláz ellen be van oltva. „Nincs semmi baj azzal, ha a technológiát felhasználjuk arra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az utasok védettek, és ezáltal segítsük a szektor minél gyorsabb felemelkedését” – mondta Fogel.