Nyárra ismét teltházas hazai turizmusra számítanak

Hasznos információkat osztott meg a turizmusról, a szállodák üzemeltetéséről, a belföldi szálláshelyek aktuális helyzetéről, arculatváltásról, újításokról és a covid hatásáról Klemm Balázs, turisztikai szakember. A magyarországi és székelyföldi érdekeltségű cég, a Hotel & More Group tulajdonosa, vezérigazgatója beszélt a 2020-as és a 2021-es turisztikai idényről és a szektor jövőbeli kilátásairól.



A szakértő részteles tájékoztatást adott a 2020-ban történt változásokról, hogyan vészelték át az elmúlt évet, továbbá milyen tervek és jövőkép látható ebben a szektorban.

Júniusban berobbant a turizmus, majd hónapokig dübörgött, végül nagyon jó nyarat zártunk. Olyan kiemelkedő forgalmú nyár volt, mely a 2019-es évet is felülmúlta sok helyen. Szeptember elején azonban már csökkent a forgalom, olyan helyeken is, ahova egész évben érkeznek turisták, ilyen például a külföldi vendégek által is látogatott Hévíz és a Balaton-part

– számolt be tapasztalatairól a tulajdonos.

Novemberben nem hirdettek üzemszünetet, szállodáik továbbra is oktatási, üzleti és gazdasági céllal érkező vendégeket fogadnak. Azért, hogy a személyzetüket mozgásban tartsák, éltek a bérkedvezménnyel is, amelynek eredményeképpen minimális forgalommal, de üzemelnek a szállodáik – osztotta meg.

Elsődleges szempontunk a munkavállalóink megtartása volt, hiszen készülünk az „újranyitás”-ra. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy képzett, tapasztalattal és helyismerettel rendelkező munkatársakkal tudjuk a vendégeket nagyobb létszámban újra fogadni

– fejtette ki a szakértő.

Az elmúlt hónapokban 5-6 százalékos vendégforgalmunk realizálódott, néhány hotelünkben pedig 10 százalékot is tudtunk generálni. Ez annak volt köszönhető, hogy sok nagyobb vidéki városban üzemszünetet hirdettek a környező szállodák, így a mi szállodáinkba jelentkeztek be a vendégek – részletezte Klemm Balázs, aki azt is elmondta, milyen változtatásokat hoztak létre az elmúlt egy évben.

Figyelniük kell a felmerülő igényekre és ezeknek megfelelő feltételek megteremtésére. Értelemszerűen minden vendégnek fertőtleníteni kell a kezét, amikor megérkezik a szállodába, a maszk használata pedig természetesen mindenhol kötelező. Ezt az időszakot felhasználták arra is, hogy újításokat hozzanak létre, arculatot váltottak.

A saját fejlesztésű mobil applikáció már 90 százalékos készültségű, amely által közvetlen kapcsolatot tudnak tartani a vendégeinkkel.

A hoteljeinkben pedig különböző felújítási munkálatok zajlottak a közelmúltban, és még zajlanak is néhány helyen. Természetesen minden szobát és közösségi helyiséget kifestettünk, a gépészeti elemek karbantartása és felújítása is megtörtént. Ahol wellness részleggel is rendelkezünk, ott leengedtük a vizet, kijavítottuk az esetleges szerkezeti hibákat, és szükség esetén a gépészeti szerkezeteket is felújítottuk – mondta a Hotel & More Group vezérigazgatója, aki azt is elárulta, milyen jövőbeli terveket és célokat állítottak fel.

Azt látom, hogy vidéken be fog robbanni ismét a turizmus, működni fog, hiszen a külföldi utazások csak korlátozott számban vehetőek igénybe. Azt gondolom, hogy az emberek tartanak a vírustól, és amíg a teljes átoltottság nem történik meg, addig a belföldi nyaralást részesítik előnyben

– nyilatkozta.

Hozzátette: a vidéki turizmus ezért mindenképpen hasonlóan jól fog alakulni, mint ahogy alakult 2020 júniusától egészen 2020 októberéig. Úgy vélem, Budapesten 2022-ben éled újjá a turizmus, de csak 2024-re fogja elérni a 2019-es szintet. Arra számítok, hogy a nyitás az átoltottság függvénye lesz, május előtt egy részleges, csökkentett üzemmódot engedő nyitás várható szigorított feltételek és előírások betartásával.

Sokan sajnos elvesztették a munkájukat, hiszen voltak a szakmának olyan szereplői, vállalkozásai, ahol a tulajdonos, üzemeltető nem bírta pénzügyileg tovább működtetni a vállalkozását, be kellett zárnia, egy időre biztosan. Azt gondolom, hogy akiben megvan a szakma iránti tisztelet, és régóta űzi ezt a tevékenységet, az vissza fog térni előbb-utóbb. Nagyon bízom a fiatal generációban, akik most diplomáznak, mert ők újító energiájukkal fel tudják frissíteni ezt a szakmát – mondta a szakértő, aki szerint a külföldi intézkedésekhez képest hazánk hatékonyabban reagált a pandémia alatt.

Más országokban voltak bizonyos lazítások, a hegyvidéki szállodák megnyitottak, főként a sípályáknál egy időre, ami nem biztos, hogy jó döntés volt. A rövidtávú gazdasági előnyök miatt lazítottak a szigorításokon, viszont emiatt újra gyorsult a fertőzés üteme – vélekedett.