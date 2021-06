Ötvenmilliárdból fejleszt a Hunguest

Szükség van az infrastruktúra-fejlesztésre az ágazatban, és együtt kell működniük a desztinációs ökoszisztéma szereplőinek.

A belső kereslet maradt az egyetlen lehetősége tavaly a turizmusnak, 52-48 százalék volt a Turisztikai Világszervezet szerint a külföldi és belföldi turisták megoszlása a magyarországi szálláshelyeken.

Ez egy egészséges aránynak mondható régiós szinten is, ugyanakkor az országon belül jelentős az aránytalanság – emelte ki Détári-Szabó Ádám. A Hunguest Hotels vezérigazgatója, az OPUS GLOBAL turisztikai divíziójának vezetője elmondása szerint a vidéki szállodák könnyebben vették az akadályt, mint a fővárosi szálláshelyek, és a Hungestnek is volt olyan vidéki szállodája, amelyet be kellett vezetni újra a piacra.

Tavaly új célcsoportokat nyert meg magának a szektor, és elmondható, hogy csökkent a belföldi kereslet Balaton-orientációja. A szakember meglátása szerint a szektornak mérsékelnie kell az egyensúlytalanságot Budapest és az egyes vidéki desztinációk között, az azonban már látszik, hogy a gasztronómiai forradalom az ország minden szegletébe elért.

Détári-Szabó Ádám szerint 2020 tanulsága, hogy a belföldi kereslet sokkal válságállóbb a külföldinél, szükség van az infrastruktúra-fejlesztésre az ágazatban, és együtt kell működniük a desztinációs ökoszisztéma szereplőinek.

A Hunguest május 7-én nyitott újra féléves zárva tartása után, és egyhetes felkészülés elegendő volt számukra a nyitáshoz, amely annak köszönhető, hogy rendelkezésre állt a szakképzett személyzet. A szállodalánc féléven keresztül garantálta több mint ezer dolgozójának a fizetését, amelyhez igénybe vették az ágazati bértámogatást is.

A koronavírus első hullámának idején hét nagykapacitású szállodájának felújítását indította el a Hunguest, és az összesen tizennégy szállodát érintő felújítási program 50 milliárd forintos büdzséből valósul meg a közeljövőben, amelynek harmadát a Kisfaludy programból, kétharmadát pedig önerőből finanszírozzák majd. A szakember meglátása szerint az elmúlt egy év tapasztalataiból kijelenthető, hogy az maradhat életben a szállodaiparban, aki gyorsan reagál, figyel a dolgozóira, és folyamatosan fejleszt.