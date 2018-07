Rekordok ígéretét hordozza a májusi vendégforgalom a főváros számára

Budapestre a legnagyobb számban továbbra is az Egyesült Királyságból érkeznek látogatók, de dobogós helyen állnak az olaszok és a németek is.

Jövő májusban akár az egymilliót is elérheti egyetlen hónap alatt a budapesti vendégéjszakák száma, amivel rekordot írhat a magyar főváros turizmusa – prognosztizálja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) a KSH legutóbbi gyorsjelentésére reagálva. Az első öt hónap vendégforgalmáról közzétett adatok a BFTK olvasatában a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen indított kampányok eredményességét is igazolják, miután az eddigieknél is fokozottabban erősödik az érdeklődés Magyarország iránt. A budapesti kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele a január–májusi időszakban megközelítette a 80 milliárd forintot, ami összességében 9,7 százalékos növekedés.

Számottevő volt az egy kiadható szobára jutó bruttó szállásdíjbevétel (revpar) is, amely

a fővárosban 9,5 százalékkal emelkedve immár túllépte a 16 ezer forintot, májusban pedig országosan is meghaladta a 13,5 ezret a 8,5 százalékos növekedés eredményeként.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közleményében kiemeli, hogy nemzetközi összehasonlításban az első öt havi trend igen kedvező volt, Kelet- és Közép-Európában csak Ausztriában volt magasabb a revpar a magyarországinál.

Van mire építeni, a szálláshelyek jövedelmezőségi mutatóit tápláló vendégforgalom-növekedés nyomán a minőségi szálláshelykínálat is fejlődik. 2017–2020 között 3,7 ezer új szállodai szobával bővül Budapest turisztikai kínálata, ebből 500-at már az év végéig átadhatnak. A vendégkör további növekedését mutatja, hogy az előző év azonos időszakához képest mintegy 6 százalékkal többen,

körülbelül 1,7 millióan érkeztek Budapestre a vizsgált időszakban, és az előző évi azonos időszaknál 6 százalékkal több, összesen 3,9 millió vendégéjszakát töltöttek a fővárosban, ennek 86,3 százalékát külföldiek. Csak májusban 7,7 százalékkal több látogató – köztük az előző májusinál 8,3 százalékkal több külföldi – fordult meg a magyar fővárosban, akik 4,5 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el.

Budapestre a legnagyobb számban továbbra is az Egyesült Királyságból érkeznek látogatók, de dobogós helyen állnak az olaszok és a németek is. A Budapesttel heti 13 légi járattal összekötött New York, Chicago és Philadelphia felől érkezők máris a negyedik helyre írták be magukat – derül ki a BFTK közleményéből.

