Robbanás előtt a kerékpáros infrastruktúra

Miközben a hazai utakon a forgalomban részt vevő kerékpárok aránya a harmadik legmagasabb Európában, a bicikliutakra bőven ráfér a fejlesztés. Az ősszel megkezdődik a Balatonkör felújítása, a tavat Budapesttel is összekötnék.

A következő négy évben legalább 150 milliárd forint áll rendelkezésre kerékpárút-fejlesztésekre Magyarországon – erről az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos nyilatkozott a Világgazdaságnak. Ez több európai uniós operatív programból (Ginop, Vekop) és jelentős mennyiségű hazai forrásból áll össze. Révész Máriusz elmondta, hogy ezt az összeget el is kellene költeni ebben az időszakban, már zajlik a szükséges tervek előkészítése.

Korábban a lehívásokat a közbeszerzések elhúzódása is nehezítette, de a forrásokat az idén már a vonatkozó költségvetési rendnek megfelelő ütemben használják fel.

Kiemelte, hogy a keretösszegben nemcsak az országos hálózati elemek szerepelnek, hanem a kisebb, megyei beruházások is. Mivel a Magyar falu programban is különítettek el pénzt biciklisprojektekre, Révész Máriusz azzal kalkulál, hogy a teljes keret átlépheti a 150 milliárdos küszöböt.

A kormánybiztos a konkrét beruházásokra vonatkozóan azt mondta, hogy elsődlegesen azok az elképzelések valósulhatnak meg, amelyeket régebbi (2011-es és 2015-ös) kormányhatározatok rögzítenek. Példaként említette az EuroVelo 6-os Duna menti kerékpárutat, amely Rajkát kötné össze Budapesttel.

Sor kerül a Budapest–Balaton szakasz megépítésére, ahogy a Balatonkör felújítására is

– sorolta. Ezenkívül is születtek döntések különböző kerékpáros fejlesztések kivitelezéséről, például jövő tavaszig teljes lehet a Tisza-tó körüli bicikliút, addig ugyanis a még hiányzó, Tiszafüred és Poroszló közti nyolc kilométeres szakaszt is járhatóvá tennék kerékpárral. Azt is közölte, hogy még a nyár előtt több kisebb munkálatot elvégeznek a Balatonkörnél, illetve a főváros és a tó közti szakaszon. Augusztus 20. után pedig a Balatonkör engedélyköteles részeinek korszerűsítése is elkezdődik.