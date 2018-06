Szakma lesz a hegyi túravezetés

Egyre divatosabb a hegyi túrázás, a veszélyes terepen dolgozó vezetőknek egyelőre nincs papírjuk a szakmájukról, mivel a képzések még csak most indulnak el nálunk.

Államilag elismert szakmává válhat hamarosan Magyarországon is a hegyi túravezetés. Az erre vonatkozó szakmai programkövetelmény-javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara júniusban nyilvántartásba vette.

A folyamat első lépéseként az év végén elindulhat az első kétéves képzés a Magyar Hegyivezetők Egyesületének szervezésében

– tudta meg a Világgazdaság Gyeszat Zoltán elnökségi tagtól. Maga az egyesület is csak féléves, tavaly novemberben alapította huszonhat túravezető azzal a céllal, hogy ismert és elismert, szabályozott és számonkérhető szakmává tegyék azt a tevékenységet, amelyet máris több százan végeznek magyarországi csoportokat kísérve. A hegymászás, hegyi vezetés veszélyes tevékenység, miközben a magyar túravezetők eddig korlátozott nyilvánosságot kaptak. Így még azokban az esetekben sem volt megállapítható a szakmai és jogi felelősség, amikor szakmán belül erős egyetértés mutatkozott abban, hogy az adott baleset a túravezető hibájából történt. Nem kell minden kockázatot vállalni, senkinek sem kell abba belehalnia, hogy álmai csúcsára feljusson – fogalmaz Gyeszat Zoltán, utalva azokra az esetekre, amikor túrázókörökben volt csak egyértelmű a felelősök személye, akik könnyedén ki tudtak bújni a felelősségre vonás alól. Már csak azért is, mert számtalan kiskapun sétálnak át a résztvevők. Az egyik, amikor sportegyesületnek álcázott vállalkozások szervezésében útnak induló túrázók maguk írják alá, hogy a saját felelősségükre vágnak neki az útnak. A másik elterjedt változat, amikor baráti társaságként indul útnak a szervezett, fizetett túravezetővel utazó csoport.

Mindeddig nem volt képzés, vagyis mindenki képzetlenül vezetett, így még a legálisan szervezett túrákon sem voltak feltétlenül biztonságban az ügyfelek, a szabályozatlanság miatt bárki dolgozhatott a hegyekben túravezetőként. A szakmává minősítéssel ezeket a kiskapukat zárhatják be maguk a túravezetők, akik többségükben hivatalos képzettséget és végzettséget szeretnének maguknak is, vállalva az esetleges számonkérés és felelősségre vonás lehetőségét.

A hegyi túrázás divatjának terjedése nemzetközi trend, egyre többen keresik a lehetőségeket, a szervezett programokat. A területen uralkodó vadnyugati állapotok felszámolása egyre többek, ma már úgy tízezer túrázó érdeke is – hangsúlyozza Gyeszat Zoltán. Az emberéletekért felelős hegyi túravezetőknek két nemzetközi szakmai szövetségük is van, az egyikbe hamarosan jelentkezni fog a magyar szervezet, mivel a képzésben a minősítések megszerzésére is szükség van.

