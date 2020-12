Nagy az érdeklődés a turisztikai hitel iránt

November végéig 30 milliárd forint szabadon felhasználható forrást igényelt a Széchenyi Turisztikai Kártya Konstrukcióban összesen 777 vállalkozó – derül ki a KAVOSZ Zrt. kimutatásából.

A lehetőséggel elsősorban szálláshelyeket és vendéglátóhelyeket üzemeltető kis-és középvállalkozások éltek eddig.

A Széchenyi Turisztikai Kártya szeptember 21. óta segíti az ágazati szereplők talpon maradását. Különlegessége, hogy rendkívül előnyös hitelkonstrukciót biztosít kifejezetten turisztikai vállalkozások számára, a COVID-járvány kedvezőtlen hatásainak mérséklésére – olvasható a közleményben.

Eddigi a befogadott hitelkérelmek 61%-át mikro-, 32%-át kis-, 9%-át közepes vállalkozás nyújtotta be.

Az igényelt hitelösszeget vizsgálva a vállalkozásméret szerinti megoszlás 32-50-18%. A befogadott hitelkérelmek nagyságát tekintve a teljes igényelt összegből az éttermi, mozgó vendéglátás 34%-kal, a szállodai szolgáltatás 15%-kal részesedik, szintén kiemelkedő még az utazásszervezés 12%-kal. Őket az egyéb szárazföldi személyszállítás követi a sorban 10%-os részesedéssel.

A Széchenyi Turisztikai Kártyával életre hívása mögött széleskörű szakmai konszenzus állt.

A legfontosabb most a munkahelyek védelme és a szakemberek pályán tartása, melyhez a Magyar Turisztikai Ügynökség minden lehetséges eszközt megragad. Ilyen a Széchenyi Turisztikai Kártya is, amely szabad felhasználású folyószámlahitel, tehát ezt a forrást a turisztikai vállalkozások akár bér-, vagy működési költségekre is fordíthatják