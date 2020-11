Többért, de kevesebben nyaraltak idén

Nem általános drágulás volt, hanem a máskor külföldön nyaraló, most itthon ragadt vendégkör volt vevő magasabb árú szolgáltatásokra a korábbinál nagyobb számban a Szallas.hu vezére szerint, aki sokkoló mértékűnek látja a turisztikai szektor veszteségeit.

Kevesebb nagyváros, több kistelepülés – ez jellemezte az idei utazási célú belföldi kereséseket a Google Magyarország adatai szerint. A turisztikai témájú keresések száma az év első két hónapjában még 15 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, majd zuhanásnak indult, és a későbbi felívelés dacára a tavalyitól 15 százalékkal elmaradó volumennél tart most, összességben eddig a 2018-as szintet érte el – hangzott el a 2020-as turisztikai trendekről tartott szerdai online sajtótájékoztatón. Erdős Ádám, a Google Magyarország társaság utazási iparágának vezetője kiemelte,

a pandémia miatti utazási tilalmak nyomán beszűkült a világ, de a digitális világ kibővült, a virtuális megoldások mentőövként szolgáltak. Az online kereskedelem kiugróan bővült, az online konferenciarendszerek használóinak száma pedig harmincszorosára nőtt.

A keresések csaknem kétharmada már mobilról történik, a kínálat bemutatását a szolgáltatóknak okostelefonokra kell optimalizálniuk.

A covid-járvány mélyreható változásokat generált, a válságból való kilábalás több évet vesz igénybe. A Szallas.hu ügyvezető igazgatója, Szigetvári József úgy fogalmazott, hogy

sokkoló méretű a változás, a vállalkozások sokasága küzd az életéért.

A közvetített szállásdíj bevétel folyó áron a 2009-es szintre esett, bevételben tíz évet visszalépni még a 2008-as válság hatására sem kellett egyik szektorban sem. Az egyre gyorsuló járvány hatására novemberre és decemberre 30-40 százalékos elmaradásba kerülhet a belföldi piac, ami azt jelenti, hogy most kellene a nyári bevételekből túlélni.

Belföldön folyó áron 2022-re térhet vissza a 2019-es szintre a turizmus, a külföldi vendégforgalom esetében azonban 2023-2024 előtt erre aligha van esély. A felépülés fokozatos lesz, az autós és szabadidős turizmus indulhat be először.

Ami az idei nyarat illeti, a karantén utáni hetekben hirtelen keletkezett túlkereslet a nyári szezon néhány hetére. Miután az olcsóbb, egyedi szállások már az elején elfogytak, a megmaradt szálláshelyeket többen igyekeztek dinamikus árazással értékesíteni.

Volt átlagárnövekedés, ami abból adódott, hogy itthon ragadt egy olyan vásárlóréteg, amelyik korábban külföldre ment, és most itthon magasabb árú szolgáltatásokat vett igénybe, de ez csak magasabb kosárértéket jelentett, nem nagyobb volument, így a valós áremelkedés a szálláshelyeken 4-5 százalék volt csak

– mondta Szigetvári József.

Számottevő és a szakértők szerint hosszú távú változást jelez a Google adatbázisa szerint a keresések irányultsága: jelentősen csökkent Budapest, és a vidéki nagyvárosok, Sopron, Győr, Szeged, Debrecen iránti érdeklődések száma, és megugrott a kisebb vidéki nyaralóhelyek, mindenek előtt a Balaton és a Tisza-tó környékén szállást keresők száma. Poroszló, Badacsonytomaj és Tiszafüred turisztikai kínálata iránt nőtt meg a legnagyobb mértékben az érdeklődés az idén – mondta Valu Róbert, a Google Magyarország iparági elemzője.

A változás nem csak az úticélokon, hanem a választott szálláshelyek típusain is meglátszik. Habár a turisztikai jellegű kereséseken belül a hotel kategória továbbra is háromszor akkora, mint más szállástípusok, 2020 március-szeptember időszakában az „egyéb szálláshelyek” (apartmanok, panziók, vendégházak, stb) és a kempingek népszerűsége a járvány ellenére is 10 százalékos növekedést ért el 2019 azonos időszakához képest. A szállás kategórián belül a legnagyobb növekedés a vidéki és „nem hotel” típusú böngészéseknél figyelhető meg, helyenként két-háromszoros növekedés történt az előző évhez képest. A legnagyobb emelkedés a „wellness faház szállás” (+383 százalék), a „szállás Tisza-tó” (+142 százalék), az „erdei szállás” (+140 százalék) és az „olcsó balatoni szállás” (+129 százalék) keresési kifejezéseknél látható – összegezték az elemzők.

I dén Magyarországról külföldi országokra 41 százalékkal kevesebb keresést rögzítettek 2019-hez képest,

miközben Horvátország megelőzte Oroszországot a külföldre készült magyarok körében. Magyarország iránt továbbra is Németországból érkezett a legtöbb keresés, ami idén 39 százalékkal visszaesett, de a legnagyobb mértékben, 77 százalékkal az olaszok körében csökkent a magyar turisztikai ajánlatokra keresők száma.