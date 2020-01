Toplista az idei legígéretesebb helyekről

Japánba a nyári olimpia vonzza a sportrajongókat, Jamaicában Bob Marley 75. születésnapját ünneplik az idén. Washingtonban az amerikai elnökválasztásra készülnek, de a világ számos más pontján is lesznek izgalmas események. Mindezeket figyelembe véve állították össze a CNN Travel szerkesztői éves listájukat azokról a helyekről, amelyeket 2020-ban érdemes felkeresni.

Chile a decemberi teljes napfogyatkozás mellett az elmúlt időszakban elsősorban az utcai tüntetések miatt szerepelt a híradásokban, az ország tóvidéke, a Los Lagos azonban csodálatos tájakat és nyugalmat kínál az utazóknak. A dél-chilei régió nemzeti parkjai, a Chiloé-sziget, az UNESCO világörökségi listáján szereplő fatemplomok és a palafitos gólyalábházak, valamint a Monte Verde régészeti lelőhely is kihagyhatatlan látnivaló. A dél-amerikai ajánlott úti célok között szerepel a brazíliai Paraty és Ilha Grande esőerdőkkel borított területe, amelynek Rio de Janeirótól 250 kilométerre délnyugatra lévő part menti települései olyanok, mintha csodaországba csöppenne az ember.

Az öreg kontinensen izgalmas élmény lehet ellátogatni a világ egyik legboldogabb országa, Dánia fővárosába, Koppenhágába, amely kerékpáros kultúrájával, a kereskedők színes házaival, élvonalbeli éttermeivel régóta csábítja a turistákat. A németországi Wuppertalban a világ egyik legmenőbb vasúti rendszere csodálható meg. E célpontok sorába illeszkedik még Írország nyugati részén Galway, amely az idén Európa kulturális fővárosa. Az atlanti szelek által tépázott térség fenséges szépsége mindig is vonzotta a művészeket, az év minden szakában fesztiválok, zenei programok, kulturális események várják a látogatókat. A május végén megrendezésre kerülő Bocuse d’Or

Europe gasztronómiai verseny hívja fel a figyelmet Észtországra, amely az idén a házigazda lesz, de az ország természeti szépségei is figyelmet érdemelnek.

A városnézést kedvelő turistáknak kihagyhatatlan állomás Szentpétervár, amely különösen a nyári időszakban, a fehér éjszakák idején kedvelt úti cél.

A klímaválság, az alacsony vízszint egyre sürgetőbbé teszi a Holt-tenger meglátogatását. A Föld legmélyebb pontján érdemes megmártózni az óceánoknál nyolcszor sósabb vízben. Petra – a világ hét modern csodájának egyike – innen mindössze 135, Jeruzsálem pedig 34 kilométerre fekszik, de nem szabad kihagyni az ősi kanyonokkal szabdalt vízesések védett világát, az Én-Gedi természetvédelmi területet sem.

James Bond, Bob Marley, türkizkék tenger, káprázatos vízesések – ez Jamaica. Áprilisban kerül a mozikba a huszonötödik James Bond-film, a No Time To Die, amelynek az egyik helyszíne Jamaica, ahol egyébként Ian Fleming angol író, újságíró, a 007-es ügynök atyja is élt és alkotott. Február 6-án ünneplik az ország kedvenc fia, a reggae-zenész Bob Marley 75. születésnapját. A térség másik ajánlott helyszíne a buja őserdőkkel borított, hegycsúcsokkal és mély szakadékokkal tarkított kelet-karibi szigeten elterülő Dominikai Köztársaság, amelyet 365 folyó szel át.

A Marina hurrikán hatalmas károkat okozott itt 2017-ben, de az ország azóta talpra állt, ökoturisztikai kínálata figyelemre méltó.

Az utazási listán szerepel a Kínától keletre fekvő Kirgizisztán is, a japán Kjúsú, és azoknak, akik ellátogatnának a nyári olimpiai játékokra, Tokió. Új-Kaledóniát – amely a Fidzsi-szigetek és Ausztrália Queenslandhez közel eső partja között félúton található, és amelynek fehér homokos strandjai egyelőre a világ kevésbé látogatott helyei közé tartoznak – most még érdemes felkeresni.

Sao Tomét és Príncipe-et – két kis sziget Afrika nyugati részén, a Guineai-öbölben – bioló­giai sokfélesége miatt az afrikai Galápagosként is szokták emlegetni. Zambiát, a gyönyörű dél-afrikai országot pedig nemzeti parkjai, félelmetes vadvilága teszi izgalmassá. Ezen a kontinensen az olcsó tengerpartjaival Tunézia az európaiak ismét kedvelt úti célja.

A dél-ázsiai Srí Lanka szigete az összeállítás készítői szerint legalább annyira ősi, mint amilyen gyönyörű.

Kanada keleti tartományai közül a Vancouver-szigetet emeli ki az összefoglaló, ahol gyönyörű erdők és művészi kisvárosok között elterülő strandok kínálnak felüdülést. Washington az amerikai elnökválasztás miatt egészen biztosan a főcímek között szerepel majd, de a várost érdemes felfedezni is, csakúgy, mint Wyomingban, az Egyesült Államok leggyérebben lakott államában a Grand Tetont, a Yellowstone-t és a Jackson Hole-t.

