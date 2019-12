Vendégek nélkül mindenki csak halászna

Mindent a turizmusra tett fel a maláj fővárostól, Kuala Lumpurtól valamivel több, mint négyszáz kilométerre lévő Langkawi.

A szigetcsoport – amelynek legnagyobb tagja maga Langkawi – Malajzia északnyugati részén, az Andamán-tengerben található, területe közel 480 négyzetkilométer. Ebből a turisták által leginkább felkapott Langkawi majdnem 330 négyzetkilométer, ez Budapest területének kétharmada. Magyarországról Katar fővárosán, Dohán keresztül körülbelül 17 óra alatt érhető el repülővel.

Aki a trópusokra vágyik, pont azt kapja ott, amit már az utazás előtt is vár: meleg, párás időt! A napi átlagos középhőmérséklet 28 fok, amihez magas, átlagosan 80 százalékos páratartalom társul. A melegrekord 37,2 fok. Eső? Az bizony előfordul: évente körülbelül négyszer annyi csapadék hullik, mint Magyarországon.

A Qatar Airways utasaként három napot tölthettem a szigeten, ahol a helyi idegenvezetőtől megtudtam, hogy évi 2,5 millióról 3,8 millióra szeretnék növelni a turisták számát.

Nekünk a természet az első, ezt tudjuk megmutatni az idelátogatóknak. Ha nem lenne Langkawin turizmus, mindenki a halászatból próbálna megélni

– hangsúlyozta a sajtótúrán részt vevőknek John. Olyannyira komolyan veszik a turizmust, hogy a sziget adómentes – annak minden előnyével a turistákra nézve.

Langkawihoz hivatalosan 99 sziget tartozik, ebből mindössze négy lakott, van két emberi kéz alkotta kis sziget is, további három pedig apálykor bukkan elő a tengerből. A két „műszigetet” azért építették, hogy a parton lévő jachtkikötőt védjék – apálykor könnyedén át lehet sétálni egyikről a másikra. A 101-es sziget a Paradise Island, ahol egy fix összeg egész napos ott tartózkodásra jogosít, a drágább magyar strandbelépő duplájának megfelelő árban több szolgáltatás is benne van, persze van feláras kínálat is. A szigetek teljes lakosságát 2010-ben csaknem 95 ezerre tették a statisztikusok (ebből körülbelül 65 ezren élnek Langkawin), de idegenvezetőnk szerint már körülbelül 155 ezren lakják a szigeteket. A helyiek körülbelül 90 százaléka muszlim.

Langkawiról – elsőként a délkelet-ázsiai régióból – három terület is bekerült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Globális Geopark Hálózatába 2007-ben. Ilyen parkokból 147 van a világon, Magyarországon például kettő (a Bakony-Balaton Geopark és a határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark). Ezek a lélegzetelállító természeti csodák mind-mind felkereshetők: a Langkawi Turisztikai Fejlesztési Hatóság rengeteg programot kínál a szigetre látogatóknak: akár jetskivel is megközelíthetők a kisebb szigetek, vagy aki még nagyobb adag adrenalinra vágyik, az drótkötélpályán csúszhat át nyolcvan méter magasan az erdő felett a sziget egyik vízesését megcsodálva. A romantikát kedvelők pedig a naplementében, a tengeren, hajókázás közben fogyaszthatják el a vacsorájukat.

Két szállodát is volt szerencsénk „kipróbálni”. A Meritus Pelangi Beach Resort and Spa Hotel közvetlenül a tengerparton található, a faházakban összesen 355 szoba van a kialakítva, amelyek saját erkéllyel rendelkeznek. Legtöbbjüknek lenyűgöző kilátása van a tengerre, amely a szállástól tényleg néhány lépésre található. A The Danna szintén a tengerparton található, de az előző szállodával ellentétben ez hófehér épületével a régi angol gyarmati időket idézi. Kifogástalan szolgáltatási színvonalának köszönhetően többször is megválasztották Malajzia legjobb luxusszállodájának. A 135 szoba mellett van a parton néhány luxusvilla is, amelyekhez saját medence tartozik, de nem mehetünk el szó nélkül a hotel legfelső szintjén található, 600 négyzetméteres elnöki lakosztály mellett sem.

Bármerre is jártunk a szigeten, mindenhol érződött az, amit helyi idegenvezetőnk a túra elején leszögezett: Langkawi egy turistaparadicsom, ahol mindenki azon dolgozik, hogy az odalátogatók a lehető legjobban érezzék magukat. És ez a mentalitás a szállodaigazgatóktól a bolti eladókon át a piaci árusokig valóban mindenkin érződött.