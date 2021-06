Visszatér az élet a gyerektáborokba

A Funside nyári táboraiban tavaly három helyszínen összesen 1500-nál is több 5-17 éves gyerek nyaralt, hiszen a pandémia miatt kieső külföldiek helyét nagyrészt pótolták a magyar gyerekek.

De milyen táborozási szezon várható idén, a tavaszinál sokkal szabadabb körülmények között?

Kittka Andrást, a Funside alapítóját kérdezte a Figyelő.

Elhangzott, hogy a külföldi vendégek terén a Funside egyedi helyzetben van a hazai táborok között: „A nemzetközi táborainkba békeidőben közel 30 országból érkeznek gyerekek. Hasonlóan más turisztikai szereplőkhöz a visszatérő külföldi vendégek száma nálunk is visszaesett a járvány alatt, azonban akkora az érdeklődés a táboraink iránt már évek óta, hogy a kieső külföldi gyerekek helyét teljes mértékben feltöltötték az újonnan jelentkező magyar táborozók.”

A táborok foglalkozási szokásai is változtak: Általánosságban azt láttuk, hogy tavaly az olcsóbb árkategóriájú táborok szenvedték meg leginkább a kereslet csökkenését, mert sokan próbálták alternatív módokon megoldani a nyári felügyeletet és kiváltani a táborokat. Így például a nagyszülők, rokonok igénybevétele, a gyermek otthon tartása, miközben a szülők home office-ben dolgoznak, és hasonlók. Az idén azonban már mindenkinek annyira hiányzik a közösségi élmény, hogy ezek a családok is újra keresik a lehetőségeket, így az idén már itt is javulás tapasztalható. A magasabb minőségű táboroknál kevésbé volt érezhető ez a visszaesés.

Kittka András beszélt róla, hogy április végéig érezhető volt még egyfajta kivárás a budapesti napközis táboroknál:

„tavaly és az idén is későbbre tolódott a jelentkezés. Sokan a pár hete érkezett kormányzati döntésre vártak, ami szinte azonnal éreztette hatását a keresletben. A Balatonnal kapcsolatban hozzáfűzte: A régióban legnagyobb kínálattal rendelkező balatoni táborainknál – ahol évek óta állandó a túljelentkezés – ez a kivárás csak minimális mértékben jelentkezett: ott már márciusban 90%-os volt a töltöttség, köszönhetően többek között annak, hogy a részvételi feltételekkel – például a rugalmasabb visszafizetési szabályokkal – is igazodtunk a kialakult helyzethez.”

Az alapító hangsúlyozta, hogy továbbra is nagyon fontos kérdés a biztonság:

„a megelőző intézkedéseink tavaly is jól működtek, egyáltalán nem voltak fertőzések a táborainkban – ugyanezeket alkalmazzuk az idén is kiegészítve az elmúlt 1 év tapasztalataival. Például állandó egészségügyi személyzetet garantálunk az ottalvós táborok esetében, a tanárok extra felkészítést kaptak, kidolgoztunk egy új beengedési rendszert, a krónikus betegséggel rendelkező táborozók esetében pedig külön tájékoztatást és konzultációt biztosítunk.”

A mi esetünkben már az idén nyárra normalizálódott a hazai közönség előfoglalási forgalma, balatoni táborunkban már csak néhány hely maradt szabadon. A külföldi gyerekek esetében azt látjuk, hogy legkorábban jövőre állhat vissza a forgalom, de ez még sok tényezőtől függ

– mesélte a lapnak Kittka András.