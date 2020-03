Wellnesshétvégéket ajánlanak fel az önkéntes orvostanhallgatóknak

Közel 10 millió forint értékben, 111 darab wellnesshétvégét ajánl fel ajándékba a visegrádi Royal Club Hotel azoknak az elhivatott orvostanhallgatóknak, akik az új koronavírus elleni küzdelemben segítenek – olvasható a visegrádi Royal Club Hotel közleményében.

Az első 111 önkéntes jelentkezővel a következő napokban fogják felvenni a kapcsolatot, hogy már a munkavégzés közben is pozitív megerősítéshez, lelkierőhöz juthassanak. Belán Miklós más szállodaigazgatókat is arra buzdít, hogy ők is támogassák a sürgősségi betegellátáshoz csatlakozó önkénteseket, ezáltal is hozzájárulva a szorult helyzetben lévő egészségügyhöz.

Az EMMI néhány nappal ezelőtt adta közzé, hogy várja azoknak az orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgatóknak, végzett orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak a jelentkezését, akik segítenének a koronavírus elleni küzdelemben.

A visegrádi Royal Club Hotel további önkéntes jelentkezésre kívánja motiválni az embereket,

így 111 darab wellnesshétvégét ajánlj fel az első 111 önkéntesen jelentkező orvostanhallgatónak.

Egy wellnesshétvége értéke 89900 Ft, így a felajánlás összértéke 9.978.900 Ft.

Bízom benne, hogy a sürgősségi betegellátáshoz csatlakozó önkéntesek támogatásába más szállodák is beszállnak, ezáltal is hozzájárulva a szorult helyzetben lévő egészségügyhöz

– mondta Belán Miklós, a Royal Club Hotel igazgatója.

A szakember kiemelte, hogy a kialakult helyzetben történelmi felelőssége van a turizmusnak, ezért három javaslatot fogalmazott meg a kollégáinak:

A turisztikai szakma szereplői függesszék fel az utazásra való buzdítást!

A turisztikai munkaerőpiacon több ezer takarítónő és több ezer karbantartó munkahelye forog kockán, az állam kérje segítségüket. Közösségi intézményekben, kórházakban, iskolákban bizonyára szükség van fertőtlenítési és karbantartási munkálatokra!

A nagyvárosi szállodák ajánlják fel szállodai szobáikat, amennyiben szükség lesz rá az egészségügy dolgozóinak, vagy a páciensek elkülönítésére!

Szerencsére már több másik szálloda is példaértékű felajánlást tett, hogy segítsen az új koronavírus elleni küzdelemben.

Így tett például a harkányi Baranya Hotel, amely

105 szobáját szükség esetén karanténkórházzá alakíthatják.

A siófoki CE Napfény Hotel vezetősége pedig a külföldről hazatérő magyaroknak ajánlotta fel a szállodát térítésmentesen az előírt 14 napos elkülönítés idejére.

A visegrádi Royal Club Hotel korábban elsőként jutott arra a döntésre, hogy etikai okokból átmenetileg bezár. Nem tartják etikusnak az utazásra való buzdítást és otthon maradásra szorgalmazzák az embereket. A járványügyi helyzet lezárása után nyitják meg újra kapuikat, ekkortól lesz majd lehetőség a felajánlott wellnesshétvége utalványok felhasználására is.