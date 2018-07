Jó befektetés lehet a lakossági napelem

– mondta Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádiónak.

A Napkollektor Szövetség elnöke szerint olyan mértékben csökkentek a napelemes berendezések árai, hogy

Magyarországon egy átlagos család, illetve kisvállalat számára nyolc-tíz év alatt térül meg egy napelemes rendszer.

„Mivel egy ilyen rendszer élettartama 30-40 év, ezért ez a megtérülés rendkívüli kedvező, és rendkívüli befektetés is, ha valakinek van megtakarítása” – mondtaKiss Ernő, aki szerint 10 éves megtérülés esetén 10 százalék hasznot jelent, 8 évnél pedig 12,5 százalék is kijön, ami pénzügyi befektetésnek is kiváló a napelemek esetében.