Külföldi cégvezetőket díjaztak

Ötödik alkalommal díjazott külföldi vállalatvezetőket a Budapest Business Journal (BBJ) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közös gálaestjén.

„Az év külföldi vállalatvezetője” díjat olyan Magyarországon élő és dolgozó külföldi cégvezető kaphatja, aki az adott év során kimagasló szakmai tudásával és eredményeivel a legtöbbet tette a hazai fejlődés mellett a vállalat nemzetközi elismertségéért. Idén az elismerést az ABB Kft. vezetője, Taira-Julia Lammi tudhatja magáénak.

Taira-Julia Lammi megköszönte a szakmai zsűrinek az elismerést és a magyarországi ABB Kft. dolgozóinak az egész éves támogatást: „A kollégáim és csapatmunka nélkül most nem állnék itt ezzel a díjjal” – mondta az Év külföldi vállalatvezetője a díjátadást követően.

A hazánkban élő külföldi vállalatvezetők fontos partnerek a rendezvény társszervezője, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) számára. A HIPA elsődleges feladata az új befektetők Magyarországra vonzása mellett a hazánkban már letelepedett vállalatok újrafektetéseinek elősegítése, valamint a hazai vállalatok integrálása a multinacionális szereplők beszállítói értékláncába.

A HIPA által alapított és odaítélt „Partnership Award” különdíj azt a külföldi cégvezetőt illeti, aki a megelőző esztendőben a legtöbbet tette a magyarországi beruházási környezet népszerűsítéséért. Az idei gálán ezt az elismerést Kannan Prabhakar, az Apollo Tyres ügyvezető igazgatója kapta.

Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke beszédében kiemelte: az elmúlt évek befektetés-ösztönzési sikertörténetéhez jelentős mértékben hozzájárultak az Indiából érkező beruházások is, elég csak arra gondolni, hogy 2014-ben és 2015-ben is a relációból érkező projekt nyerte a HIPA „Év befektetője” díját. A folyamat azóta is töretlen, amiben jelentős szerepe van Kannan Prabhakar úrnak is, aki Magyarországgal kapcsolatos pozitív tapasztalatainak hírét vitte az indiai befektetői közösségben, ezzel további beruházások megvalósulását elősegítve.

A rendezvényen felszólalt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese is, aki elmondta, hogy a külföldi vállalatvezetők által behozott tudásérték mennyire fontos Magyarországnak. Nélkülük a magyar gazdaság helyzete nem lenne ennyire prosperáló.