Új tulajdonosa lett a Köki Terminálnak

Az Adventum International vette meg a Köki Terminál bevásárlóközpontot – írja a Property Forum. A cégcsoportnál ez a harmadik nagyobb vásárlás az elmúlt fél évben, korábban Varsóban, majd Poznanban vettek irodaházakat.

A HVG szemléje szerint akkor Marton András, az vállalkozás igazgatója azt mondta, a cég közepes kapitalizációjú alapkezelőként Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban és Romániában igyekszik terjeszkedni, és az Adventum Quartum alapon keresztül további 150 millió eurót akarnak befektetni az elkövetkező hónapokban irodai és kiskereskedelmi ingatlanokba, különös tekintettel Lengyelországra.

Nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban, Csehországban és Romániában is vett befektetéseket a cégcsoport, továbbá a következő hónapokban irodai és kiskereskedelmi ingatlanokat is szeretnének még megvásárolni. Az igazgató azt is elmondta: első lépésként a Köki Terminált 6 milliárd forintból fogják felújítani.