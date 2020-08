A befektetők tolonganak a SpaceX ajtajánál

Elon Musk munkásságát sokan bírálják, de el kell ismerni, tevékenységében mindenképpen úttörőnek számít. Nem véletlen az sem, hogy az olyan nagy vállalatok esetében – mint amilyen a Virgin Galactic is – felismerhető egy bizonyos trendkövető magatartás.

A SpaceX az első magánvállalat, amely a közelmúltban űrhajósokat küldött a Föld körüli pályára és ebből komoly profitra tett szert – derül ki a CNN cikkéből.

A társaság nemrégiben 1,9 milliárd dollárral növelte pénzügyi alapját, ez pedig a nyilvános dokumentumokat és a kockázati tőkeadatokat Crunchbase összesítő adatai szerint a magántulajdonban lévő társaságok egyik legnagyobb egységes alapnövelő tranzakciója volt.

A művelettel a SpaceX összértékét 46 milliárd dollárra növelte.

A vállalat ezzel a harmadik helyet foglalja el a világ több mint 400 „Unicorn startupja” közt, amiket a CB Insights szedett listába.

Az élen toronymagasan a sokat vitatott TikTok-ot is jegyző ByteDance vállalata, a mestreséges intelligencia technológiát fejlesztő Tuotiao (140 milliárd dollár) áll. A második helyet a szintén kínai érdekeltségbe tartozó fuvarozó applikációt fejlesztő Didi Chuxing foglalja el (56 milliárd dollár).

Fontos megjegyezni azonban, hogy a magántulajdonban lévő társaságok értékének felbecsülése nagy részben találgatásokon alapszik, mivel a vállalatok általában nem kötelesek pénzügyi információikat nyilvánosan megosztani és többnyire új beruházásaikról is zárt ajtók mögött tárgyalnak. A SpaceX sem tette a nyilvánosság számára hozzáférhetővé pénzügyi adatait.

A Wall Streeten egyre inkább gyanakvással tekintenek a piacra betörő unikornisok azonnali sikerére.

Csak tippelni lehet a SpaceX értékét A Morgan Stanley is megpróbálta kiszámítani a vállalat értékét, és hipotetikusan arra az eredményre jutott tegnap reggel kiadott jelentésében, hogy diszkontált pénzáramlás alapján a cég értéke „valahol nagyjából a 200 millió és a 175 milliárd dollár között mozog”. Vagyis mai értéken számítva az igen-igen tág összeghatárok közötti értékben generálhat készpénzt a jövőben a cég. A Morgan Stanley alapforgatókönyve szerint a cég piaci értéke 50 milliárd dollár, ami azt jelenti, hogy ezzel a SpaceX bekerült a tíz legnagyobb űr-, illetve védelmi konglomerátum közé.

A befektetés szempontjából vonzónak tűnik Musk vállalata

A befektetők számára megfelelő indokot jelenthet megőrizni részvényeiket a SpaceX szerteágazó tevékenysége:

közreműködés a NASA-val és az amerikai hadsereggel,

rakéta prototípusok

és a Starlink műholdrendszer.

Chad Anderson, a Space Angels vezérigazgatója elismerte, hogy a csoport növelte korábbi részesedését a társaságban, de azt nem árulta el, hogy mekkora összeget fektettek be a vállalatba.

Anderson azt is elmondta, hogy amikor a SpaceX befektetőket keres, általában többen érdeklődnek, mint ahány befektetési lehetőség van és ez igaz volt a legutóbbi finanszírozási kör során is. Ez csak erősíti a meglévő befektetők bizalmát, mert már meglévő részesedésük értéke várhatóan továbbra is növekedni fog.

Amíg azonban a befektetők nem indítják el részesedésük adásvételét más befektetőknek, addig a SpaceX befektetései nem biztos hogy megtérülnek.

Musk korábban azt mondta:

nem tervezi, hogy a SpaceX a hamarosan megjelenjen a tőzsdén, noha a társaság elnöke, Gwynne Shotwell, ez év elején elmondta, hogy a Starlink egy nap leválhat és önálló vállalkozásként működhet tovább, amely megfelelő körülmények közt elindíthatja a papírok adás-vételét.

Mindez természetesen sokban függ az alacsonypályán mozgó műhold-rendszer szolgáltatásának sikerétől is.