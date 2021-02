A Google fizetni fog a hírekért a brit sajtóorgánumoknak

A Google elindítja News Showcase termékét az Egyesült Királyságban, amelyen keresztül díjat fog fizetni a felhasznált brit médiatartalmak után. A szolgáltatásról világ-szerte 450 sajtóorgánummal állapodtak eddig meg – adta hírül a CNBC.

A szilikon-völgyi vállalat több mint százhúsz angol sajtóorgánummal írt alá szerződést díjfizetésről a felhasznált hírek után.

A médiumok között van a The Financial Times és a Reuters is. Az előzetes jelentések szerint a hírügynökségek pár millió dolláros bevételre számíthatnak a techóriástól – írja a portál.

Az szolgáltatás a Google News és Google Discover alkalmazásokon keresztül fog üzemelni, amelyeken a felhasználók cikkeket és videókat tekinthetnek meg. Amikor az olvasó rákattint egy írás kivonatára, a News Showcase a publikáló honlapjára irányítja tovább. Illetve az applikációk használói saját érdeklődési köröket és hírfalakat állíthatnak majd be.

Az új termékünk helyi, országos és független sajtóorgánumoknak kínál licensz alapú együttműködést

– mondta Ronan Harris, a Google alelnöke.

A techcég világ-szerte 450 médiummal szerződött eddig le, és hamarosan Ausztráliában, Németországban, Brazíliában, Kanadában, Franciaországban, Japánban és Argentínában is elindítja újdonságát – írja a lap.