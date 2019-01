A Huawei egy az egyben lemásolta a Szabadság hidat

A kínai technológiai óriás, a Huawei egy új kampuszt épít, amelyben megelevenednek Európa közismert városai – számolt be a CNBC.

A Huaweii új főhadiszállása Kína tíz legnagyobb városának egyikében, Tungkuanban található:

a mintegy a 9 négyzetkilométeres területen körülbelül 25 ezer alkalmazott dolgozhat.

A kampusz 12 kisebb városból áll majd, jelenleg 8 készült el. A létesítményben megelevenedik Párizs, Verona és Granada is, sőt a városrészeket egy piros villamossal is be lehet járni.

We took a tour of Huawei's new campus, which is designed to look like a group of European cities and has its own tram system. https://t.co/dNFpiGNGbp pic.twitter.com/bwyX2e3m3m

— CNBC (@CNBC) January 16, 2019