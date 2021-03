A járványnak digitális mellékhatásai is vannak

Az ország home office-ba vonulása óta eltelt év az élet szinte minden területére hatással volt – nem volt ez alól kivétel az IT Részleg szakterülete, a kkv informatika sem. A vállalkozás 5 pontban gyűjtötte össze, hogy tapasztalatai szerint milyen változásokat hozott a koronavírus-járvány a magyarországi vállalkozások zömét jelentő kis- és közepes méretű vállalatok informatikai életébe. Mindez különösen aktuális most, az újra elrendelt szigorítások idején.

Változó eszközigényekre rezonáló piac

A járvány miatt cégek sokaságánál rendeltek el munkatársaik védelme érdekében home office-t. Ennek pedig már rövid távon érzékelhető hatásai voltak az informatikai eszközök piacán. Hirtelen megnőtt ugyanis az igény a hordozható eszközök iránt, aminek egyfelől árfelhajtó hatása volt, másfelől meghosszabbodtak a szállítási idők, készlethiány alakult ki, szűkült a választék.

Mindennek ugyanakkor akadt egy jótékony mellékhatása is: sokan – éppen a magas árak, és a szűkös kínálat miatt – új gépek vásárlása helyett inkább a környezetkímélőbb megoldást, a felújítást választották, megpróbálták kitolni az eszközök élettartamát. Így épp a pandémia miatt nem végezte hulladékként sok olyan eszköz, amelyet másként alighanem már leselejteztek volna.

Régi feladatok új környezetben

Óriási feladat és felelősség hárult az IT-vel foglalkozó részlegekre, cégekre, szakemberekre a járvány miatt. A home office idején ugyanis az irodákat, munkaállomásokat lényegében át kellett költöztetni az otthonokba. Noha részletkérdésnek tűnhet, sokszor még az otthoni IT-környezet fejlesztése is jókora kihívást jelentett, hiszen a megfelelő sávszélesség biztosításától kezdve, a megfelelő routerek beszerzéséig, beállításáig megannyi apró feladat hárult a rendszergazdákra.

További kihívást jelentett, hogy sokaknál új eljárásokat kellett bevezetni ahhoz, hogy messziről is elérhetőek legyenek a céges hálózatok. Ezek működését pedig távolról kellett megtanítani a munkatársaknak. Mindez, ha kényszerűségből is, de felgyorsította azt a folyamatot, amely során a cégek bátrabban mernek nyitni a távmunka felé, ennek pedig a járvány utáni időkben is nagy haszna lehet.

Távmunkában is közeli segítség

A home office minden eddiginél jobban előtérbe helyezte az IT szolgáltatók felkészültségét, felelősségét – sőt olyan készségeket is, amik eddig nem feltétlenül szerepeltek a prioritások között. Mivel a munkatársakkal csak telefonon vagy online felületeken lehetett tartani a kapcsolatot, kulcsfontosságúvá vált a kommunikációs és edukációs jártasság. Az alapos felkészítésre, a folyamatos felügyeletre már csak azért is nagy szükség volt, mert az utóbbi egy évben minden eddiginél fontosabb lett az adat- és a rendszerbiztonság.

A legbagatellebbnek tűnő óvintézkedésre is figyelmet kellett áldozni – arra például, hogy a kényszerűségből munkába állított családi számítógépen különböző felhasználók legyenek, véletlenül se férhessenek hozzá a gyerekek az anyuka vagy apuka munkáihoz. Ennél komolyabb feladatot adott az, hogy az irodán kívüli magánhálózat is kellően védett legyen. Ezzel összefüggésben a munkavállalók extra felkészítése is új kihívást jelentett: a járvány idején felpörgő online vásárlásaik, adataik megadása során még óvatosabbá kellett válniuk. Egy óvatlan lépéssel ugyanis már nem csak saját adataikat szolgáltathatták ki, hanem munkahelyük információit is.

Felélénkült kiberbűnözés

A fentieken túl a kiberbűnözők is meglátták a lehetőséget abban, hogy sok céges számítógép kikerült a jól védett vállalati belső hálózatokból a tűzfalak mögül és egyszerű otthoni hálózatokon üzemel, ahol sokkal védtelenebb. Az otthoni környezetben ráadásul kevésbé vagyunk gyanakvók és hajlamosabbak vagyunk esetleg rákattintani egy-egy kétes linkre az e-mailben – amit talán nem is tudjuk, kitől kaptunk –, mivel nem ül mellettünk kolléga, vagy nincs a közelben a rendszergazda, akitől megkérdezhetnénk, hogy mi is ez. Felszaporodtak az adathalász kampányok, tömeges rohamra indultak a zsarolóvírusok is, melyek még a felügyelt céges környezetben is sok fejfájást okoztak az informatikusoknak.

Vírusharc: baráti tűzben az eszközök

A járvány talán egyik legkülönösebb informatikai mellékhatása volt a „túlfertőtlenítés.” Az elmúlt egy évben mindenki megtanulta, hogy a járvány terjedése ellen az egyik leghatásosabb fegyver a fertőtlenítés. Tapasztalataink szerint ebből az anyagból olykor az eszközökre is jutott – sokszor túl sok is. Laptop-ba boruló fertőtlenítő, túlságosan lefújt és megdörgölt képernyő, billentyűzet, szerverszobai zavart okozó „ipari légtisztítás” – mindegyikre látott vagy hallott példát az IT Részleg az utóbbi hónapokban. Épp ezért a fertőtlenítés előtt érdemes alaposan tájékozódni azokról az eljárásokról, amelyek védenek a vírus ellen, de az informatikai eszközökben sem okoznak potenciális károsodást, meghibásodást.