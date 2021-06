A MI javíthat a munkahelyi esélyegyenlőségek visszaszorításában

Az IBM nemrég közzétett Women, leadership, and missed opportunities (Nők, vezetői pozíciók és elszalasztott lehetőségek) című tanulmánya megállapította, hogy

a szervezetek 70 százalékánál a nemek közti egyenlőség még mindig nem szerepel a legfőbb üzleti prioritások közt.

A kutatásból az is kiderült, hogy csökken a vezető pozícióban lévő nők száma és növekednek a nemek közti egyenlőtlenségek a magas pozíciókban. 2021-ben kevesebb nő töltött be vezető elnöki, alelnöki, igazgatói és menedzseri pozíciót, mint 2019-ben.

Ez különösen igaz a közép-kelet-európai térségre, amint arra a Világgazdasági Fórum nemek közti bérszakadékkal foglalkozó, 2021-es jelentése is rámutatott. Az ebben felállított rangsorban a Cseh Köztársaság a 78., Lengyelország a 75., míg Magyarország a 99. helyen áll.

A Deloitte 2021-es, a Cseh Iparkamara megbízásából készített felmérése pedig arra jutott, hogy az állások csaknem 90 százalékában a nők bére elmarad a férfiakétól. A különbség a legjobban fizető pozíciókban, a vezetőknél, szakértőknél, a technikai tudást és diplomát igénylő beosztások esetében a legjelentősebb.

Az IBM-nél régóta gyakorlat a béregyenlőség, a vállalat elkötelezett az egyenlő munkáért egyenlő bért elve mellett, mely 1935 óta a cég fontos globális irányelve. Digitális vállalatként számos technológiai megoldást is bevetünk e cél elérése érdekében

– mondta el Elvyra Šitel, az IBM Global Bussiness Services munkatársa, akinek szakterülete az MI alkalmazása a HR-ben.

A Watsonnal olyan MI alapú rendszert fejlesztettünk ki, amellyel összehasonlító elemzéseket tudunk elvégezni a munkavállalók jövedelmi viszonyaiban, mivel figyelembe vesz minden releváns tényezőt a munkatársak tudásától a helyi munkaerőpiaci helyzetig, a munkateljesítményüktől a bennük rejlő jövőbeli potenciálig. Így az MI révén minden más tényezőt kiszűrve tudjuk összehasonlítani a férfiak és a nők bérét, és olyan legjobb gyakorlatokat dolgozhatunk ki a javadalmazási politika, a munkaerő-felvételi stratégia, az előléptetések és a karriertervezés területén, amelyek megakadályozzák a béregyenlőtlenségek kialakulását

– tette hozzá.

– hangsúlyozta Milena Jabůrková, az IBM munkatársa, a Cseh Iparkamara digitális gazdaságért és oktatásért felelős alelnöke.

A technológiai és IT szektorban elhelyezkedő nők aránya még mindig nagyon alacsony. Csupán a nők 1,4 százaléka dolgozik informatikusként az Európai Unióban. A cseh kormány célja, hogy változtasson ezen a helyzeten, ezért is kezdeményeztünk széleskörű vitát a témában. A technológiáról és egyenlő esélyekről szóló beszélgetés is ennek a folyamatnak a része, és remélem, hogy több, hasonló esemény vár még ránk