A pénzügyesek tudatlansága miatt esnek el profittól a cégek

A pénzügyi szakemberek nem rendelkeznek a legújabb AI innovációk alkalmazásához szükséges digitális készségekkel, ezzel pedig negatívan befolyásolják a bevételi eredményeket – derült ki az Oracle és az Association of International Certified Professional Accountants felméréséből.

A 700 pénzügyi vezető megkérdezésével készült globális felmérés szerint az AI alkalmazása és a bevételek növekedése közötti egyértelmű összefüggés ellenére a vállalatok 89 százaléka nem vezetett be mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat a pénzügyi folyamataiba, és a pénzügyi szakemberek csupán 10 százaléka állította, hogy rendelkezik a szervezet digitális átalakulását elősegítő készségekkel.

Az Agile Finance Unleashed: The Key Traits of Digital Finance Leaders című felmérésben a technológiailag képzett pénzügyi vezetők 46 százaléka számolt be a bevételek pozitív alakulásáról, míg a kevésbé képzetteknél ez csak 29 százalék volt. Emellett azok a vállalatok, amelyek bevétel növekedést tapasztaltak, sokkal nagyobb arányban vezettek be mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat, szemben azokkal, akiknek stagnáltak vagy csökkentek a bevételei. A felmérésben részt vevő pénzügyi vezetők csupán 11 százaléka alkalmaz AI technológiát a pénzügyi folyamatokban.

Andrew Harding, az AICPA management accounting üzletágának ügyvezetője szerint a vállalatok hatalmas lehetőséget szalasztanak el, ha nem biztosítják munkavállalóiknak a jobb üzleti döntések meghozatalához szükséges eszközöket és képzéseket.

A felhő és az egyéb feltörekvő technológiák, mint az AI vagy a blokkláncok, növelik a hatékonyságot, javítják a pontosságot, illetve mélységi betekintést nyújtanak az adatokba. Ezáltal a pénzügyi vezetők a stratégiai kérdésekre összpontosítva elősegíthetik a vállalat adatvezérelt döntéseinek meghozatalát

– fejtette ki. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a pénzügyi csapatok készségeinek is fejlődnie kell az elemző gondolkodás, a döntéshozatal és az üzleti partnerek kezelése terén.

Ezek a pénzügyi szakemberek legfőbb jellemzői

A működést modernizálók

A kutatás szerint a technológiailag képzett pénzügyi szakemberek fejlettebb technológiákat alkalmaznak és az üzleti működés modernizálására törekednek. A digitális pénzügyi szakértők 86 százaléka a digitális és felhő megoldásokat részesíti előnyben, amelyek révén nagyobb mértékben automatizálhatók az intelligens folyamatok és szélesebb körben férhetnek hozzá az olyan technológiákhoz, mint az AI vagy a blokkláncok – amelyeket jellemzően a felhőből érnek el. Emellett a válaszadók 73 százaléka összpontosítja a pénzügyi tárgyi szakértelmet az ún. globális „kiválósági központokban” (Center of Excellence).

Adatelemzők

A vezető pénzügyi csoportok képesek összekapcsolni a különálló alkalmazásokban lévő adatokat, és ezáltal új ismereteket nyernek ki az információkból. Egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára, amely révén különféle rejtett mintákat tárhatnak fel, javaslatokat tehetnek és tanulhatnak a töretlenül áramló üzleti adatfolyamból. A felmérés szerint a növekvő bevételi eredményeket elérő vállalatok nagyobb arányban adaptálnak AI technológiát.

Üzleti döntéshozók

A vezető pénzügyi csoportok már nemcsak jelentéseket készítenek, hanem az adatok elemzése alapján javaslataikkal befolyásolják az üzleti döntéseket is. Kevesebb időt töltenek a manuális riportálási folyamatokkal, és a valós idejű, pontos adatelemzésekkel a kezükben bekerültek az üzleti döntéshozók sorába. Javaslatokat tesznek új akciótervekre és befolyásolják az üzleti stratégiákat is.