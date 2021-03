A válság ellenére nőtt a győri Audi profitja tavaly

A koronavírus válság továbbra is befolyásolja a céget, a szűk keresztmetszetekkel most is találkozunk, erre volt példa a félvezetők szállításának kiesése – mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a vállalat éves sajtótájékoztatóján. Derűlátón tekintek a jövőbe, mert bízok benne, hogy a kreativitásunkkal legyőzhetjük a nehézségeket. 1993 óta több, mint 38 millió motort és 1,5 millió autót legyártottunk Győrben. Nemcsak a VW konszernnek gyártunk motorokat, hanem Magyarországon található a harmadik a vállalatcsoport legnagyobb kutatóközpontja, valamint a szerszámgyárunk is.

Az Audi Hungaria gyártotta le az elemeket az e-Tron autónkhoz, illetve az RS modellek és a Lamborghini lemezelése is Győrött készül.

Tavaly magas darabszámon tartottuk a gyártást – húzta alá az igazgatóság elnöke. A tavaszi leállások miatt bezárásra kényszerültünk, azonban az újraindításra már előre felkészítettük az üzemet, ennek köszönhető, hogy a konszernen belül a győri gyár indult újra először. 2020-ban 1,7 millió motor készült Győrben, ami a leállás miatt kevesebb, mint 2019-ben. A leginnovatívabb motorgyár itt található, nemcsak a belső égésű, hanem az elektromos motorok szempontjából is, mintegy 90 ezer elektromos motort gyártottunk tavaly.

A járműgyártás megközelítette a 2019-es szintet, 155 ezer autó gördült ki a gyárból 2020-ban. Az Audi Q3 PHEV meghatározó mérföldkő lehet az elektromobilitásban.

Tavaly 3 éves megállapodást kötöttünk a munkavállalókkal, ami példa értékű a konszern kelet-európai keretmegállapodásokkal. Mintegy 50 ezer embernek nyújtunk munkalehetőséget. Idén is fizetünk prémiumot, a munkavállalók átlagosan a havi jövedelem felét kapják meg, valamint a több éves bérmegállapodásnak köszönhetően idén is kaptak béremelést a dolgozók.

2020-ban karbonsemleges lett a gyár, amit a földhő és napenergia hasznosításával, illetve erdőtelepítéssel, valamint újrahasznosítással értek el.

A chiphiány miatt elmaradt gyártási tervet be fogjuk pótolni – jelentette ki Alfons Dintner. A motorgyártásban optimalizáljuk a termelést, egyre nagyobb részt képviselnek majd az elektromos motorok. Hamarosan Győrben készülnek majd a PPE-k, amely a nagyobb méretű elektromos autók alapját adják, ehhez új üzemegységet fejlesztünk, ezek szériagyártása hamarosan elkezdődhet. Napi 700-ról 1700-ra bővítjük az elektromos elektromos gyártást – ebben a PPE platformnak is szerepe van -, így összesen 2 millió motort gyárthatunk évente. Az értékesítés jól halad, így három műszakban folyhat a termelés.

A következő 5-8 évben előreláthatólag fennmarad a mostani termelési szint. Idén célirányosan folytatjuk a beruházásokat a hosszútávú gyártás fenntartása érdekében. A szolgáltatások területén várhatóak fejlesztések. A présüzemünk hamarosan körforgásos termelésre állhat át, ami a felesleges alumínium darabok újra felhasználását jelenti.

Az adózott eredmény 2020-ban 499 millió euró volt, míg egy évvel korábban 353 millió euró volt a profit

– hangsúlyozta Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügyekért felelős igazgatója. Tavaly 7,5 milliárd eurós forgalmat bonyolítottunk, amely 171 millió euró beruházással párosult. Az igazgató hozzáfűzte: Magyarország egyik legnagyobb beruházói vagyunk, a fejlesztések a gyártási folyamatok fejlesztését célozták elsősorban.