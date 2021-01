A vártnál jobb eredményt szállított a Wizz Air

Veszteségről számolt be a Wizz Air és az easyJet is, ráadásul a következő negyedévben sem várható lényeges javulás.

A Wizz Air részvényei közel 5 százalékos erősödéssel reagáltak a cég reggel publikált gyorsjelentésére,

bár a fapados légitársaság az üzleti éve december végén lezárt harmadik negyedéről készült beszámolóban 115 millió euró nettó veszteségről adott számot.

Cinkotai Norbert, a KBC Securities vezető elemzője szerint a befektetők valamivel nagyobb mínusztól tartottak.

A második negyedévben pedig még nagyjából 135 millió euró volt a deficit.

A menedzsment a bizonytalan helyzetre tekintettel nem fogalmazott meg előrejelzést, azt viszont kiemelték, hogy a januártól márciusig tartó időszakban továbbra is alacsony szinten lehetnek a kapacitások, ám idővel a vakcinák miatt javulhatnak a kilátások.

A veszteséges működésen nincs is mit csodálkozni, hiszen a légi közlekedés a turizmus mellett a pandémia által legjobban sújtott szektor. Összehasonlításképpen, noha a szintén ma jelentő, nyugat-európai fókuszú easyJet diszkont-légitársaság nem adta meg nettó eredményét, azért az jól látszik a mérlegéből, hogy

az előző év azonos időszakához képest 88 százalékkal, 165 millió angol fontra (1 GBP = 1,13 euró) csökkent bevételével 588 millió fontos költséget állított szembe. Johan Lundgren vezérigazgató szerint pedig a közeljövőben is heti 40 millió font elégetésével kalkulálnak. A Wizz Air 150 millió eurós bevétele egyébként 76 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi bázisértéktől.

Az utasszám a Wizz Airnél év/év bázison 77 százalékkal 2,3 millióra esett, míg az easyJet gépeire 2,9 millió menetjegyet váltottak, azaz 87 százalékkal kevesebbet, mint egy éve.

Lundgren úgy véli, a következő negyedévben a főként a brit piacot kiszolgáló cég maximum 10 százalékát repülheti kapacitásának. A lezárt negyedévben ez a mutató 18 százalékon állt.

Szintén növelte a magyar vezetésű vállalat részvényeseinek komfortérzetét, hogy a menedzsment szerint a cég változatlanul 24-30 hónapos tartalékokkal rendelkezik, még abban az esetben is, ha ez alatt egyik gépe sem szállhat fel. A cég idén már egy 500 milliós eurókötvény-kibocsátáson is túl van. A cégvezetés azt is megerősítette, hogy a mostani változásokból strukturálisan győztesként kíván kijönni a Wizz Air. Erre pedig Cinkotai Norbert lát is esélyt, mégpedig az olcsóbb működési modell miatt.

Pénzzel az easyJet is jól el van látva, korábbi 1,1 milliárd fontos likviditását a múlt héten a brit kormány támogatásával egy 1,4 milliárdos hitellel fejelte meg.

Russ Mould, a szigetországban működő AJ Bell befektetési igazgatója ennek kapcsán megjegyezte, az easyJet folyamatosan kölcsönökre szorul, mivel bevételei nem tartanak lépést ráfordításaival. Hozzátette, az easyJet másik problémája, hogy néhány riválisa, nevezetesen a Wizz Air és a Ryanair alacsonyabb költségekkel üzemelnek, és ezért rugalmasabbak, és a helyzet javulása esetén gyorsabban visszaépíthetik kapacitásukat.

Daniel Roeska, a Bernstein elemzője ugyanakkor úgy véli, az easyJetnek csupán a vártnál jobban elhúzódó járványhelyzet esetén lenne szüksége újabb tőkére. Roeska a Wizz Air jelentését is kommentálta. A Wizz Air mérlege még mindig az egyik legjobb az ágazatban – mondta-, az 1,2 milliárd eurós tartalékát elnézve pedig, nem hiszem, hogy még egy jó darabig likviditási problémák merülhetnének fel náluk.

Az easyJet részvényei közel 6 százalékkal emelkedtek napközben.