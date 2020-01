Adócsökkentés segíthet megfékezni az e-cigaretták feketekereskedelmét

Magyarországon becslések szerint az e-cigaretta forgalom 80-85 százaléka feketekereskedelemből származik, ami az államnak iparági becslések alapján több mint 6 milliárd forintos jövedékiadó- és áfakiesést okoz, a kiskereskedőknek pedig 3 milliárd forintos bevételkiesést; a feketekereskedelem elleni egyik hatékony lépés lehet, hogy márciusban csökken a nikotinos utántöltő folyadékok jövedéki adója – közölte a BAT Pécsi Dohánygyár.

Ismertették, hogy Magyarországon a legutóbbi fogyasztói felmérések szerint körülbelül 2 millió dohányzó van, és a BAT becslései szerint 200 ezer e-cigaretta-használó.

Ők gyakran nincsenek is tudatában, hogy nem szabályozott és nem ellenőrzött terméket fogyasztanak – írták. Megjegyezték azt is, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi NZrt. adatai alapján az e-cigaretta utántöltő folyadékok eladása nő, miközben a hagyományos dohánytermékek (cigaretta és fogyasztási dohány) eladása csökken.

A BAT hangsúlyozta, hogy az adócsökkenés visszaszorítja a feketekereskedelmet azzal, hogy versenyképesebbé teszi a legális kereskedelemből származó termékek árát, és növeli a szigorú minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelő termékek arányát a forgalomban.

Emlékeztettek, hogy március 1-jétől az elektronikus cigaretták nikotintartalmú utántöltő folyadékainak jövedéki adója 55 forintról 20 forintra mérséklődik milliliterenként.

A British American Tobacco vállalatcsoport 200 országban több mint 200 márkát forgalmaz, és több mint 55 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Éves bevétele eléri a 24,5 milliárd angol fontot. A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. árbevétele 2018-ban 138 milliárd forint, adózott eredménye 5 milliárd forint volt.

Megjegyezték, hogy a British American Tobacco vállalatcsoport stratégiájának középpontjában 2013 óta a dohányipari átalakulás vezetése áll olyan új termékek kínálatával, amelyek potenciálisan csökkenthetik a dohányzás kockázatait. Ez idő alatt világszinten több mint 4 milliárd dollárt fektettek be a potenciálisan kevésbé káros termékek (például az e-cigaretta, valamint a nikotinpárna) fejlesztésébe és előállításába.

2019-ben a BAT vállalatcsoport egy újabb, 7,5 milliárd forintos beruházásával megerősítette, hogy Magyarország és Pécs városa fontos szerepet tölt be hosszú távú stratégiájában: a pécsi gyár füstmentes, potenciálisan kevésbé kockázatos nikotinpárnák gyártására szolgáló egységgel bővült tavaly szeptemberben.

A termékek exportra készülnek, megcélozva az észak-európai, valamint a német, az osztrák, a cseh, illetve a svájci piacokat.

Megjegyezték, hogy a BAT vállalatcsoport egyebek mellett a széleskörű szakértelem megléte miatt választotta Pécset az újgenerációs termékek gyártásának fejlesztésére.

Célunk, hogy ezzel a beruházással több mint 100 munkahelyet teremthessünk, és ezzel a pécsi gyár lehessen a BAT egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon

– írták.

A magyarországi leányvállalat így a száztíz éves múltra visszatekintő Pécsi Dohánygyár, a 2014-ben átadott Szivarkagyár, valamint a 2019-ben nyílt Nikotinpárnagyár több mint nyolcszáz alkalmazottjával Pécs egyik legjelentősebb munkaadója.