Alkatrészhiány fékezi a kerékpárgyártást

Tavaly kiürültek a kerékpárgyártók raktárai, ráadásul alkatrészhiány miatt nem is tudnak minden megrendelést teljesíteni.

Az idén már kétszer le kellett állnia az Olimpia Kerékpár Kft. üzemének két hétre a globális alkatrészhiány miatt,

és rendelésállományának nagyjából a kétharmadát fogja tudni teljesíteni az év végéig – mondta a Világgazdaságnak Berkes György, a budapesti cég ügyvezetője. Ez üzleti oldalról is meghatározó: több mint hétmilliárd forint árbevétellel tervezték az idei évet, de legjobb esetben is csak a tavalyi 5 milliárdos forgalom elérése lehet reális. A várakozások szerint májusban már tud százszázalékos kapacitással termelni az Olimpia a fővárosi üzemében, eddig viszont csak 60 százalék körüli kihasználtság volt az általános.

Bennünket is hátráltat az alkatrészhiány, és nemcsak a beszállítók elmaradásai okoznak gondot, hanem a globális konténerhiány és a szállítmányozók kapacitáshiánya is. Az alkatrészek zöménél több beszállítóval dolgozunk együtt, és a szállításokat is különböző fuvarozó cégekkel oldjuk meg, hogy minimalizáljuk a kedvezőtlen globális hatásokat

– mondta a Világgazdaságnak Vass Attila, a tószegi Accell Hunland Kft. ügyvezető igazgatója.

Tavaly a járvány miatti lezárások a legfontosabb nyugat-európai piacaikon jelentősen csökkentették az eladásaikat, ugyanakkor a sportolási lehetőségek beszűkülése és a szabadtéri mozgás engedélyezése növelte a kerékpárok iránti keresletet, így az első fél évben a vártnál gyengébb eladásaikat 2020 második fél évében sikeresen pótolták. A kizárólag exportra termelő vállalat a tervei szerint idén eléri, illetve meg is haladja a 2019-es szintet. A nyilvános cégadatok szerint a Accell Hunland akkor 104,17 milliárd forint árbevételt és 1,37 milliárdos adózott eredményt ért el.

A Gepida kerékpárokat gyártó Olimpia Kerékpár Kft. tavalyi eredménye is összességében jó volt, annak ellenére, hogy elég borús képet festett márciusban.

A járvány megjelenésével bezártak az exportpiacaink, senki sem akarta átvenni a megrendelt kerékpárokat, az alkatrészek pedig folyamatosan érkeztek, így óriási raktárkészletet kellett finanszíroznunk tavasszal másfél-két hónapig. A magyarországi boltok azonban nem zártak be, és láttuk, hogy a járványhelyzet óriási keresletet generál, ami segített átvészelni a nehéz időszakot

– mondta lapunknak Berkes György. A cég bevételének csak a 10 százalékát teszik ki a magyarországi értékesítések, de a többi ország nyitása után mindenhol robbanásszerű igény volt a kerékpárokra, aminek következtében a hazai gyártó kisöpörte a raktárait.

A globális járványhelyzet és keresletélénkülés miatt drasztikusan megnőttek a szállítási idők: tavaly júniusban még 6-8 hónap alatt megérkeztek a megrendelt alkatrészek, az ősszel leadott rendelések teljesítési ideje már két év. Ez alapvetően meghatározza az idei évet, ugyanakkor a rendelések korai leadása a kereskedőktől is elvárás, így már 2022-re csaknem 10 milliárd forintos rendelésállománnyal rendelkezik az Olimpia. Emiatt szükség van a cég raktárkapacitásainak növelésére,

a nyár végére elkészül a fejlesztés első üteme, az 1400 négyzetméteres raktár építéséhez uniós forrást is felhasznál a vállalat.

A második ütemben ugyanekkora területtel bővül a kapacitás, illetve egy kisebb összeszerelő üzem is helyet kap az összesen 2800 négyzetméteres beruházásban, amelynek értéke megközelíti a félmilliárd forintot. A fejlesztést az is indokolja, hogy a cég bevételének 90 százalékát adó elektromos kerékpárok iránt eddig is 20-25 százalékos globális éves növekedés volt megfigyelhető,

a járvány miatt ez a bővülés felgyorsult, és a kereslet az alkatrészhiány megszűnésével sem fog visszaesni a cég vezetője szerint.

Tavaly csak néhány százalékos áremelkedés volt a piacon, az idei év második felében azonban elindulhat egy drágulási hullám, amelynek mértéke 10 százalék alatt maradhat.