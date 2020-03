Az ABB többségi tulajdont szerzett a Chargedotban

Lezárta az ABB a kínai Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd. többségi részesedésének felvásárlására irányuló akvizícióját, amely tranzakciót tavaly októberben jelentették be. A sanghaji központú Chargedot 2009-es alapítása óta jelentősen hozzájárult az elektromos hajtású járművek elterjedéséhez Kínában: egyen- és váltóáramú töltőállomásokat, valamint szoftverplatformot szállít az elektromosjármű-gyártóknak, a töltőhálózat-üzemeltetőknek és az ingatlanfejlesztőknek.

Az akvizíció várhatóan tovább erősíti az ABB kapcsolatát a vezető kínai elektromosjármű-gyártókkal, és tovább szélesíti a vállalatcsoport e-mobilitási portfólióját. Az ABB – amely 144 ezer főt alkalmaz a világ 100 országában – vezető szerepet játszik a legmodernebb technológiák fejlesztése és szállítása terén, termékek és megoldások széles skálájával segíti a különböző iparágak digitális átalakítását.

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult.