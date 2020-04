Az Apple átáll az orvosi felszerelések tervezésére és gyártására

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója vasárnap a Twitteren osztotta meg, hogy a cég mostantól védőfelszerelések gyártásába is kezd – írja a BBC.

A technológiai óriás

több mint egymillió műanyag arcpajzs elkészítését tervezi hetente, a termékből először az amerikai orvosoknak szállítanak, majd világszerte tervezik az elosztását.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020