Az e-autók hazai piacán is elkerülhetetlen az áttörés

Nem egységes az európai piac az e-autózás fejlődése szempontjából sem: miközben például Magyarország még a korai adoptáció fázisánál jár, addig Németország már a mainstream vevők megjelenésénél, a korai tömeges elterjedés szakaszánál tart – mondta Rózsa Tamás, a Top Tier Consultants tanácsadó cég ügyvezető igazgatója a CIB Lízing által szervezett online konferencián.

A piac fejlődésének a kezdeti stádiumában az innovátoroké a főszerep, akik kellően jómódúak ahhoz, hogy meg tudják fizetni az új technológiát, és hajlandók elviselni annak kezdeti hátrányait is

– tette hozzá. A második szakasz a korai adoptáció, amikor speciális felhasználási területeken, egyes előnyöket – például a díjmentes parkolás lehetőségét vagy a kisebb üzemanyagköltséget – figyelembe véve már megéri mérlegelni a tisztán elektromos vagy hibrid hajtású járművek üzemeltetését. A harmadik a korai tömeges fázis, amikor már adottak a feltételek ahhoz, hogy az e-autók vásárlása az átlagos felhasználónak is reális opció legyen, a negyedik pedig már a széles elterjedtség.

Az e-autók tömeges terjedésének lehetőségeit ugyanakkor – emelte ki az ügyvezető igazgató – nagyban meghatározza a töltőhálózat sűrűsége, a járművek hatótávjának korlátai, valamint az új kocsik magas bekerülési költsége.

Az utóbbi miatt az állami ösztönzőkre még sokáig fontos szerep hárul majd.

Az Európai Unió által kitűzött, meglehetősen ambiciózus célok eléréséhez viszont szükség lesz a mainstream vásárlók tömeges megjelenésére, ami jókora erőfeszítéseket követel a nagy gyártóktól is.

Csányi Róbert, a Ferrari Budapest sales managere arra hívta fel a figyelmet, hogy a luxusautók gyártóinak szintén alkalmazkodniuk kell a zöldtrendhez, még ha ez első látásra lehetetlennek tűnhet is. Hozzátette: a sportautók gyártóit is elérte a downsizing, a kisebb, turbós motorok kerültek előtérbe, miközben elkezdték a hibrid modellek fejlesztését is. A klasszikus, nagy lökettérfogatú szívómotorok háttérbe szorulását pedig a vásárlói élmény fokozásával lehet ellensúlyozni, például a virtuális valóság alkalmazásával az autó konfigurációja során. Az is kétségtelen azonban – emelte ki Csányi Róbert –, hogy van egy bizonyos réteg, amelyet nem lehet elterelni a klasszikus szívómotoroktól, jól mutatja ezt, hogy a használt Ferrarik piacán élénkül a kereslet, és emelkednek az árak is.

Winkler Róbert újságíró szerint a benzines kocsikhoz ragaszkodó, az élményautózást kereső réteg hosszabb távon igen picike szeletét adja majd a piacnak: a döntő többség alkalmazkodik a hibrid és a teljesen elektromos autók által egyre jobban uralt kínálathoz, egyszerűen azért, mert az teljesen megfelel az igényeinek.