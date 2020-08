Az IKEA összeáll a Legóval

A Lego és az IKEA közösen mutatja be a Bygglek-kollekciót, ami tulajdonképpen legókocka-kompatibilis dobozokat foglal magába – írja a svéd bútorcég.

A termékcsalád négyféle termékből áll: egy három kisebb dobozt tartalmazó készletből, két nagyobb dobozból, valamint egy készlet legókockából.

A Byglekk bármilyen már létező és a jövőben kapható Lego-elemmel kompatibilis, mivel a fedélen és az első részen lévő bütykök a Lego játékrendszer részét képezik

– írja a közlemény.

„Az IKEA-nál mindig is hittünk a játék erejében. A játék segítségével felfedezéseket teszünk, kísérletezünk, álmodozunk és megismerjük a világot” − mondja Andreas Fredriksson, az IKEA of Sweden tervezője. „Ráadásul a Bygglek kollekció kiválóan illik más IKEA termékekhez is, így a gyermekek kreativitásának eredménye egyúttal az otthonok szép és egyedülálló dekorációját is jelentik.”