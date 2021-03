Az újranyitást tervezi a Disneyland: még drágább lesz az élménypark

A kaliforniai Disneyland már a világjárvány előtt is finoman szólva drága mulatságnak számított, még a helyiek számára egyik legkedvezőbb háromnapos hétvégi jegyek is 198 dollárba (60 ezer forintba) kerültek. Aztán ha a család kocsival érkezett, akkor egy 25 dolláros (7600 forintos) parkolási díjat is meg kellett fizetni, bent pedig 4 dollárért (1200 forintért) árultak egy palack vizet, vagy 7 dollárért (2100 forintért) valami nassolni valót.

Amikor a Disneyland újranyit idén tavasszal, vélhetően sokak számára még kevésbé lesz elérhető a park és a szolgáltatásai, és nem csak a koronavírus hatásai miatt.

A vállalat ugyanis átalakításokat végzett az elmúlt esztendőben, és egy borsosabb árú élményparkkal várja újra látogatóit a nyitástól – adta hírül a San Fransisco Gate.

Az új élményparkba viszont már nem lehet éves bérletet váltani, így előreláthatóan minden látogatónak teljes árú belépőt kell majd váltania, ami park bezárása előtt 104 dollárba (47 ezer forintba) került a hétközi alacsony forgalmú napokon, és 209 dollár(64 ezer forint) volt a csúcsidőben.

A múlt héten pedig a cég megkezdte az online jegyértékesítést az új Touch of Disney szolgáltatásra, amelyre a rajongók hada alig 8 óra alatt az összes jegyet elkapkodta.

Többek között emiatt is számítanak jelentős forgalomra az új élményparkban, és az árakat is vélhetően feljebb strófolják majd.

Touch of Disney A Touch of Disney egy olyan lehetőséget biztosít a vendégei számára, ahol a Disney ikonikus ételeit és italait kóstolhatják végig a résztvevők. Ilyen például a Mickey egér formájú perec, Monte Cristo szendvicsek és egyéb rágcsálni valók és üdítők.

Azonban az éves bérletek konkrét visszatéréséről továbbra sincsenek hírek, ugyanakkor sokak számára ez tette lehetővé, hogy ellátogathassanak a Disneylandbe.

A bérletek biztosan újra bevezetésre fognak kerülni, azonban az áruk vélhetően magasabb lesz

– mondta Bob Chapek, a Disney vezérigazgatója.

A vállalat jelenleg átalakuláson megy keresztül, és az éves bérletek témája még a tárgyalóasztalon van, mivel jelentős forgalom növekedésre számítanak, amit még kérdéses, hogyan fognak kielégíteni – fejtette ki Bob Chapek.

Annyit mindenesetre már tudni, hogy egy kérdőívet küldtek ki a korábbi bérlettulajdonosoknak, amiben arra hívják fel a figyelmet, hogy a havi részletfizetésre vásárolható éves bérletek megszüntetésre kerülnek a jövőben – írják.