Börtönbe vonulhat a Samsung vezetője

Egy szöuli bíróság hétfőn Li Dzse Jongot, a Samsung Electronics tulajdonosát és alelnökét

vesztegetés miatt két és fél év börtönbüntetésre ítélte, amiből másfél évet kell letöltenie.

A határozat ellen fellebbezésnek van helye. A hírre a dél-koreai cég részvényei 3,4 százalékkal, 85 000 vonra (1 von = 0,28 forint) gyengültek a szöuli tőzsdén. Hasonló mínuszokat volt kénytelen elkönyvelni a Samsung csoport tőzsdére bevezetett többi társasága is, például a nehézipari profilú Samsung Heavy Industries részvényeinek árfolyama 2,7, a Samsung C&T külkereskedelmi vállalaté pedig 6,8 százalékkal zuhant.

A bíróság szerint Li megvesztegette Pak Gun Hje volt államfőt és bizalmasát, Csoj Szun Szilt, hogy apja halála után a kormány engedélyével megszerezhesse az ellenőrzést az egész Samsung csoport felett. A nyugati sajtóban Jay Y. Lee néven is emlegetett Li Dzse Jong, aki egyébként a cégalapító unokája,

az együttműködés fejében állítólag 29,8 milliárd von kenőpénzt fizetett az államfő bizalmasának.

A korrupciós botrány miatt a köztársasági elnököt 2017-ben elmozdították a hatalomból, majd összesen húszévi börtönre ítélték, és Csoj Szun Szil is kapott 18 évet.

Li Dzse Jongot 2017-ben először öt évre ítélték, akkor azonban egy év után szabadult, mert a fellebbviteli bíróság jelentősen enyhített az ítéletén. A legfelső bíróság azonban 2019-ben felülbírálta a korábbi ítéletet, és újratárgyalást rendelt el. Az újonnan kiszabott büntetésbe a már letöltött egy évet be kell számítani.

A konszern tényleges vezetőjének ismételt börtönbüntetése a lehető legrosszabbkor jön a Samsungnak. Miután Li apja, Li Kun Hi, a társaság volt elnöke 2014-ben elszenvedett szívrohama után évekig kómában volt, ennek ellenére haláláig nem váltották le, most az alelnökre a Samsung tíz további vezetőjével együtt egy másik büntetőeljárás is vár, amelyben várhatóan jogsértő tranzakciókkal, árfolyam-manipulációval és hamis tanúzással vádolják majd meg az elektronikai óriás tisztségviselőit. Kérdés, hogy mennyire bizonytalanodik el a cégvezetés a sorozatos csapások súlya alatt.