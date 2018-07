Budapesten bővít a LogMeIn

Átlagosan évi 40 új munkatárs felvételével nemzetközi fejlesztőközponttá bővíti budapesti irodáját a magyar alapítású informatikai cégből globális nagyvállalattá erősödött LogMeIn.

A főként szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég kedden az MTI kérdésére közölte, hogy a bővítési terv a következő néhány évre vonatkozik. A most 400 fős budapesti iroda elsősorban a magyar szakemberek tudására épül, de a vállalat más országokból is szeretne új munkavállalókat toborozni, ahogy már az elmúlt években is érkeztek többek között Mexikóból, Indiából, Oroszországból, Portugáliából is mérnökök a magyar fővárosba – írták.

Hangsúlyozták, hogy az értékesítési és marketingtevékenység súlypontja a cég növekedésével mára Amerikába tolódott át, de továbbra is a budapesti a legfontosabb fejlesztőközpontjuk. A vállalat szakembereitől technológiai kreativitást és új gondolkodásmódot igényel a személyes digitális tér bővülése és az online eszközök térnyerése – tették hozzá.

Az eltérő gondolkodásmódok jelentőségét emelte ki a közlemény szerint a magyar fejlesztőközpont vezetője is. Láng András szerint a gyorsan fejlődő ágazat nem nélkülözheti a máshonnan érkező tapasztalatokat, hiszen a magyar szakemberek rendszerint ugyanazokon az egyetemeken hasonló tantervek alapján végeztek.

A bostoni központú, Magyarországon alapított LogMeIn mára 4 kontinensen 28 irodát működtet és 3500 embert foglalkoztat.

Az utóbbi három év piaci felvásárlásaival a világ 10 legmagasabban jegyzett SaaS (software-as-a-service – szolgáltatott vagy lekérhető szoftver) vállalata közé jutott, 2017-es pénzügyi évének árbevétele megközelítette az 1 milliárd dollárt. Az idei első negyedévben az amerikai szabvány szerinti (GAAP) nettó eredménye megközelítette a 30 millió dollárt az egy évvel korábbi 18,56 millió dollárt követően.

Bill Wagner, a LogMeIn elnök-vezérigazgatója szerint a cég várakozáson felül teljesítette az év első három hónapját, ami hosszú távú stratégiára nézve is kedvező.