Debrecenben épül meg a budapesti velodrom

Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Budapest Fejlesztési Központ Zrt. (BFK) a debreceni velodrom előkészítési munkáinak mérnöki támogatására. Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje június 8. A tender megjelenése egyúttal azt is jelzi, hogy mivel a hajdúsági megyeszékhelyre tervezett komplexum a legmagasabb kritériumoknak is megfelel majd, az eredeti elképzelésekkel ellentétben nem Budapesten fog megépülni a kerékpáros központ. Már csak azért sem, mert egyetlen ilyen bázis is lefedi a hazai és a régiós kerékpársport igényeit. A fejlesztés a fővárosban az Óbudai Gázgyár területén valósult volna meg.

A projekt a budapesti olimpiai pályázat visszavonását követően sem került le a napirendről, ám az ügyben évek óta nem történt előrelépés.

Az eljárás ismertetésében a BFK emlékeztetett arra, hogy Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő fedett kerékpáros versenypályával. A sportág fejlesztése érdekében a kormány 2020-ban egy kelet-magyarországi velodrom és velopark építéséről határozott.

Az új debreceni kerékpáros központot a hazai kerékpáros szövetség különbözői szakágai fogják közösen használni, kerékpáros események és rendezvények helyszíne lesz, és hiánypótló új központja a hazai utánpótlás-nevelésnek

– emelte ki a tájékoztatás.

A projekt zöldmezős beruházásként épül meg, több éven keresztül több száz embernek ad majd munkát. A létesítmény alkalmas világversenyek megrendezésére:

tervezetten egy legalább 16 ezer négyzetméter alapterületű fedett aréna készül, amelyhez csatlakozik egy minimum 10 ezer négyzetméteres BMX-pálya.

A Budapest–Debrecen helyszíncserét egy februári kormányhatározat már előrevetítette. Ez kimondta: a fővárosi versenykerékpár-stadion tervét úgy kell módosítani, hogy illeszkedjen a debreceni elképzelésekbe.

A beruházás menedzselésére a BFK-t (mivel ez a szervezet rendelkezik a tervezői szerződéssel) jelölte ki a kabinet, a központ a debreceni önkormányzattal és a Magyar Kerékpáros Szövetséggel közösen dolgozik a megvalósításon. Ha minden igaz, Budapest sem marad teljesen fehér folt a kerékpársport szempontjából, mivel a Vuelta Kft. beruházásában zajlik egy mobil velodrom létesítése.