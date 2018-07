Dúl a belső harc a Thyssenkruppnál

Irányítási káosz tört ki a Thyssenkruppnál, miután két vezető tisztségviselő is felállt a székéből tíz napon belül. Heinrich Hiesinger vezérigazgató bő egy hete távozott, hétfőn pedig a cég felügyelőbizottságának elnöke, Ulrich Lehner is lemondott. Két hete még arról szóltak a hírek, hogy a Thyssenkrupp az indiai Tata céggel vegyesvállalatot alapít, Európa második legnagyobb acélgyártó kapacitását létrehozva.

Azóta azonban a vállalat szerkezetátalakításával kapcsolatos viták felőrölték a vezetést, és a munkahelyek leépítésétől való félelem is erősödött. Lehner a lemondásakor ki is fejtette, hogy a vállalat feldarabolása és a munkahelyek elvesztése nem lehet megoldás. Az amerikai Jefferies befektetési bank szerint is benne van a pakliban az üzletágak szétválasztása az esseni cégnél.

A Tatával kötött megállapodást követően a német vállalat megerősítette, hogy 4000 munkavállalót bocsátanak el a világszerte alkalmazott 159 ezerből, a megtakarítás évente mintegy 500 millió eurót tehet majd ki.

A fúzióval a Thyssenkrupp acélgyártásának a versenyképességét akarják biztosítani az olcsó kínai konkurenciával szemben. Több részvényes azonban további strukturális változásokat akar.

A front egyik oldalán az összesen 20 százalékos részesedéssel rendelkező két aktivista befektető, a svéd Cevian és az amerikai Elliott fedezeti alap sorakozott fel, amelyek a további átalakítások hívei, a másik oldalon pedig az Alfred Krupp Alapítvány áll a maga 21 százalékával mint a status quo őrzője.

A megfigyelők számára nem teljesen világos, hogy milyen átalakításról folyik a vita. A lemondott vezetők és az üzemi tanács a cég több részre szabdalásától óvnak, az Elliott viszont a felügyelőbizottságnak írt levelében tagadta, hogy a Thyssenkrupp teljes feldarabolását követelte volna.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja