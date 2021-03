Emberi vért tartalmazó cipőt dobnának piacra

A Jézus Cipők sorozat folytatásaként az MSCHF vállalat 666 darab Sátáncipőt tervez árusítani Lil Nas X rapperrel együttműködve – adta hírül a The New York Times.

Egyes munkahelyek jótékony célú véradásra buzdítják munkatársaikat. Nem így tesz a Brooklynban székelő MSCHF, amely már korábban is olyan termékekkel mutatta meg magát, mint a kenyérpirító alakú fürdőbombák, vagy a gumicsirkehúsok.

Most egy csepp vért kevernek tintával, amely kitölti a légbuborékot a Nike Air Max 97-es cipőben.

Valójában nem sok vért gyűjtöttünk, a csapatból körül-belül hatan adtak. Ezt nem orvosok végezték, mi intéztük

– mondta el erről Daniel Greenbert MSCHF-alapító.

Az ügy kapcsán megszólalt a Nike is, azt mondták, hogy

A cég nem áll kapcsolatban az MSCHF-fel és Little Nas X-szel. A Nike nem tervezte és nem bocsátotta ki a cipőket, nem támogatja a projektet.

A Fogyasztási Cikkek Biztonsági Bizottsága egyelőre nem szólalt meg a cipők értékesítésének jogszerűségével kapcsolatban.

Ha az embereket a márka és nem a termék rajongójává tudjuk tenni, akkor bármit megtehetünk

– mondta erről Greenberg, hozzátéve:

Azt építünk, amit akarunk. Semmi más nem érdekel.

A Sátáncipő az MSCHF és Lil Nas X együttműködéseként került piacra, miután a rapper egy ördög témájú videóklippel jelentkezett „Montero (call My by Your Name)” című számához, a videóban az előadó a Sátán ölében táncol.

A cipőkön bronz pentagramma van elhelyezve a „Lukács 10:18” felirattal. Ez egy utalás a Biblia egyik szakaszára mely így szól:

Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.

Bár vasárnap Lil Nas X egy videóban ugyan bocsánatot kért a cipőkért, annak gúnyos hangvétele alapján valószínűleg nem gondolta komolyan, hogy sajnálná az esetet.

Stephen J. Hoch, a Pannsylvaniai Eyetem marketing professzora szerint okos húzás, hogy csak 666 darabot gyártottak a lábbeliből, a korábbi Jézus Cipőhöz hasonlóan minden bizonnyal ez is mind gyorsan el fog kelni.

Ezen felül a utcai használat mellett a gyűjtők érdeklődésére is számot tarthat.

Ráadásul a járvány alatt sok limitált szériás eszköz – többek között whiskyk, Nike Air Jordan cipők, dohányzóasztalok – jelentősen felértékelődött.

De ezek még kézzelfogható dolognak számítanak. Nemrég egy kizárólag digitálisan létező műalkotás 69 millió dollárért talált gazdára.