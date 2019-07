Évekkel ezelőtt szóltak, ők szemet hunytak felette

A müncheni ügyészség vádat emelt az Audi AG igazgatótanácsának volt elnöke, Rupert Stadler ellen. A vádirat szerint Stadler csalással és más bűncselekményekkel hozható összefüggésbe. Az egykori elnök közreműködésével több százezer manipulált motorvezérlő rendszerrel szerelt gépkocsit értékesítettek.

Az ingolstadti autógyár igazgatótanácsának volt elnökét júniusban tartóztatták le. Egy hónappal később fellebbezést nyújtott be, de ezt elutasították, mivel a bíróság úgy ítélte meg, hogy fennáll az veszélye, hogy ha kiengednék, bizonyítékokat tüntetne el, vagy megpróbálhatja befolyásolni a tanúkat. Tavaly október óta már szabadlábon védekezhet, de azzal a szigorú kikötéssel, hogy továbbra sem léphet kapcsolatba a többi gyanúsítottal és a tanúkkal.

Rupert Stadlert csalással, hamis állítások okirati hitelesítésében és a fogyasztókat hamis állításokkal megtévesztő, jogsértő reklám terjesztésében való közreműködéssel vádolták meg – írja a Bloomberg. A bűncselekmény mintegy 250 ezer Audit, valamint 71 ezer Volkswagen és 112 ezer Porsche márkájú kocsit érint, amelyekhez az Audi szállította a motort.

A müncheni ügyészség szerint Stadler legkésőbb 2015-ben már tudott arról, hogy csalnak, mégis utasítást adott az érintett gyártmányok forgalmazására, illetve nem akadályozta meg azok értékesítését. A volt vállalatvezető annak ellenére tagadja, hogy tudott a manipulációról, hogy

egy VW-technikus – egy belső jelentés szerint – már 2011-ben figyelmeztette Heinz-Jakob Neußer-t, a Volkswagen hajtásláncfejlesztési vezetőjét a kibocsátási értékekkel kapcsolatos törvénytelen gyakorlatra.

Vádat emeltek továbbá a három másik személy ellen is, ők az Audi, a Volkswagen és a Porsche gyártmányaihoz készült manipulált dízelmotorok kifejlesztésében vettek részt.

Az ex-vezér jogi képviselője nem kommentálta a vádakat, az Audi közleményében annyi áll, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és mindenben együttműködnek a hatóságokkal – a dízelbotrány feltárását a társaság és a munkavállalók érdekének tartják.

Mint ismert, 2015-ben az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének fellépése nyomán derült ki, hogy a Volkswagen bizonyos dízeles modelljei csak abban az esetben felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak, ha mesterséges körülmények között vetik alá tesztnek őket,

különben akár 40-szer is szennyezőbbek lehetnek, mint az előírt maximum.

Ehhez a gyár egy olyan szoftvert használt az autókban, ami érzékelte, hogy mérés alatt állnak, az autó így ezen időtartamban a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja. Mintegy félmillióra tehető azoknak az autóknak a száma, amelyeknél csaltak 2009 és 2015 között.

Az érintett modell az amerikai piacra gyártott – a történtek tükrében viccesnek hangzó „clean dízel” – Volkswagen Jetta, az új generációs bogár, vagyis Beetle, a népszerű Golf, az Audi középkategóriájú autója az A3, valamint a 2014 és 2015 között gyártott középkategóriás személy-gépkocsijuk, a Passat. A cég elismerte a csalást.

A VW-gate

A Volkswagen (Az Audi 1964 óta csaknem 100 százalékban a Volkswagen AG leányvállalata) egyik gyenge pontja az volt, hogy nem tudott igazán betörni az amerikai piacra, emiatt a gyár hanyatlásnak indult a nyolcvanas években. Növelni kellett a tengerentúlon a keresletet. Mivel az Obama-kormányzat idején nagyon szigorú – 2009-ben a Kaliforniai Légvédelmi Tanács állami emissziós sztenderdjeit kiterjesztették 50 államra – szabályozásokat vezettek be, a megoldás egy „környezetbarát” motor kifejlesztése volt, alacsony emissziós-mutatókkal. A fentebb is említett clean (tiszta) dízel, egy TDI, tehát közvetlen befecskendezős dízelmotor. A gyárat az erőforrás odáig juttatta, hogy tíz évvel ezelőtt a Jetta az Év Zöld Autója lett, egy évvel később 2010-ben pedig az Audi A3 is megszerezte ez a címet.

Azzal, hogy csaltak.

Ahogy az üzemanyag-fogyasztási, úgy az emissziós adatoknál is igyekeznek a gyártók a lehető legalacsonyabb értékeket megadni. Ez magyarázza azt, hogy több káros-anyagot bocsát ki egy gépkocsi, ha a mérések valós idejűek. Az emissziónál az 5-6-szoros szám még elfogadott, de amit a Virginia Tech Egyetem mért 2013-ban, már bőven túllőtt ezen:

40, de akár 50-szeres volt a differencia a méréseiket követően a gyár által megadott értékekhez képest.

A világon 11 millió, úgynevezett VW EA189-es sorozatú motorral rendelkező autóba tettek „csaló-szoftvert”. Az USA-ban azonban az azt követő VW EA288 sorozat is érintett. Az ilyen programokat, vagy fizikai eszközöket defeat device-nak hívjuk és nem új találmány.

Ilyet használtak például az 1998-as kamionos dízelbotrányban is, ott 1,3 millió gépjárművet kellett visszahívni, a költségek elérték az 1 milliárd dollárt. A Volkswagen esetében arról van szó, hogy a szoftver érzékeli, hogy valós, vagy szimuláltak a körülmények.

Amennyiben igen, úgy a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja.

A túllépett káros-anyag kibocsátásnak köszönhetően a korai elhalálozások, egészségkárosodásokból eredő károk mértéke a 2009 és 2015 közötti időszakot vizsgálva elérték a 39 milliárd dollárt Európában és az USA-ban. Attól függetlenül, hogy az érintett gépjárművek hibáit kijavítják, és azt milyen gyorsan, hatékonyan teszik, ez a szám a 100 milliárd dollárt is túllépheti a jövőben.

Csak Németországot nézve az ott eladott több mint 2,5 millió csaló-szoftverrel szerelt Volkswagen különböző becslések szerint 2008 és 2015 között több mint 1000 idő előtti elhalálozással áll összefüggésben. A Volkswagen számára fontos piacokon a nehéz teherforgalomban használt dízelgépjárművek harmada, a könnyű szállítási célokra használtak pedig több mint fele túllépte a határértékeket. Ez éves szinten világviszonylatban közel 38 ezer idő előtti elhalálozáshoz vezetett.

A Volkswagennél a visszahívott, vagy visszavásárolt autók száma 11 millió, bizonyos modelleknél a szoftvereket csak tökéletesítették, de nem kijavították. Hazánkban több mint 40 ezer gépkocsi érintett.