Felértékelődhetnek a flottaüzemeltetők

A flottapiacon meghatározóvá válik a technológia, és jelentős versenyhátrányba kerülnek azok a cégek, amelyeknél az IT megoldások nem elérhetők. Gwenael Cevaer, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a piaci szereplőknek most a kiszámíthatóság, a biztonság és a rugalmasság a legfontosabb.

A céges autóflották piacára a gazdasági helyzet bizonytalanságai hatnak a leginkább. Ha a vállalatok saját forrásból vásárolnak új autót, akkor hosszú évekre egy tetemes értékű tárgyi eszközbe helyezik a pénzüket. Ám járványhelyzet nélkül is nehéz megmondani, hogy mennyibe kerül majd az autó fenntartása és biztosítása, és egyáltalán, el lehet-e adni a járművet néhány évvel később – mutatott rá a Világgazdaságnak Gwenael Cevaer, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatója.

Szerinte jobb a helyzet a bérleti és a lízingfinanszírozások esetében,

hiszen a hosszú távú szerződések havi részletekre bontják a költségeket.

Az autóipar működésének általános lassulását is megérezte a flottapiac. Az autógyártók hosszabb-rövidebb ideig tartó leállása, a tömeges elbocsátások és a rövid határidős megbízások priorizálása miatt például az egyedileg konfigurált új

autók gyártási ideje hosszú hetekkel kitolódott, egyes modellek pedig korlátozottan elérhetők.

E helyzetben megnőtt a szűkebb flottapiacot és a teljes körű üzemeltetést is kínáló járműbérleti szolgáltatók szerepe.

Az ügyvezető tapasztalatai szerint a piaci szereplőknek most a kiszámíthatóság, a biztonság és a rugalmasság a legfontosabb, valamint az, hogy

ha mindenképpen vásárolniuk kell egy új autót, ahhoz lazább elköteleződés társuljon.

Ezzel összefüggésben egyértelműen megfigyelhető az Arval portfóliójában is a középtávú járműbérlet iránt megnőtt érdeklődés. Ez az akár egészen rövid időre is igénybe vehető konstrukció lehetővé teszi, hogy akár havonta is az aktuális igényekhez igazítsák a flotta méretét és összetételét.

További részletek a Világgazdaság szerdai számában.