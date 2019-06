Félig kész már az Uber Air légi taxija

Működőképes repülő alkalmatossága ugyan még nincs, de a majdani légi taxi kabinjának megtervezésével már jól áll az Uber Technologies.

Az Uber leendő légi taxijának kékes fényárban úszó, formatervezett utaskabinja egyfajta referenciaként szolgál majd a fejlesztőknek, e köré kell felépíteniük a járművet, amellyel a fuvarmegosztó társaság Uber Air néven kíván szolgáltatást indítani 2023-ban. A texasi Dallas és a kaliforniai Los Angeles a kijelölt kísérleti terep, ezenkívül teszteket végeznek majd Ausztráliában, Melbourne környékén is. Az első külföldi tesztterepként Dubajt jelölték meg, de ott valahogy elakadt az engedélyezési folyamat, ezért váltottak Ausztrália második legnagyobb városára.

Susan Anderson, az Uber Ázsiáért és Ausztráliáért felelős regionális igazgatója közleményében a helyi kormánynak a közösségi személyszállítás, a fuvarmegosztás új formái, az új technológiák iránti nyitottságával magyarázta a helyszínváltást, amelyben emellett a metropolisz egyedi demográfiája és földrajzi adottságai is fontos szerepet játszottak.

A tesztjárat útvonalát már ki is tűzték: a város hét Westfield bevásárlóközpontjának egyikét fogja összekötni a nemzetközi repülőtérrel. A 19 kilométeres utat tíz perc alatt teszi majd meg a légi taxi, miközben autóval minimum 25 percig tart leküzdeni ugyanezt a távot

– írja a Reuters. Elektromos légi taxit az Uber hagyományos okostelefonos applikációján keresztül lehet majd rendelni, igaz, a le- és felszállási pont ebben az esetben fix.

Azt nem tudni, hol tartanak a jármű tervezési munkálataival, annyit viszont közöltek, hogy a teszteléseket 2020-ban fogják elindítani. A járműveket elektromotorok hajtják, és a helikopterek, drónok és fix szárnyú repülőgépek legjobb tulajdonságait fogják ötvözni. A lényeg, hogy

a függőleges felszállást és landolást alapból tudják, és viszonylag nagy sebességgel tudjanak vízszintesen közlekedni.

A Safran Cabin közreműködésével kifejlesztett utas­térben két sorban négy fotel áll rendelkezésre, a csomagokat a második sor mögött kialakított csomagtér nyeli el. A berendezés egyszerű, a helikopterbelsőre hajazó kabinban nem is vitték túlzásba a kényelmi szolgáltatásokat, arra hivatkozva, hogy úgyis csak néhány perces utakra használják a légi taxit. A műszaki tervezésben az Uber partnere a többi között a Boeing, a Bell Helicopters és a Jault. Az Uber egyébként azt is bejelentette, hogy Manhattan és a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér között közvetlen összeköttetést kíván nyújtani – az e téren előbbre járó Blade mintájára –, garantálva, hogy a helikoptereit igénybe vevő üzletemberek nem késik le repülőjáratuk indulását.