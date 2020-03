Felpörgött a Terrán csoport

A Terrán csoport nettó árbevétele 2019-ben 16,5 milliárd forint volt, ami 17 százalékos növekedés az előző évhez képest, ezen belül a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. nettó árbevétele 12,3 milliárd forint volt – mondta a vállalat ügyvezető igazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Gódi Attila hozzátette, hogy

tavaly a cégcsoport több mint 64-65 millió darab tetőcserepet gyártott, amelynek felét Magyarországon, felét külföldön használták fel.

Ennek köszönhetően a Terrán csoport a Magyarországon gyártott és értékesített mennyiséget tekintve piacvezetővé vált – mondta.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-nél a fejlesztések az idén is folytatódnak: a Kunszentmiklóson 2 milliárd forintos beruházással megépült második gyárban áprilisban elindul a piaci termelés, Pécsett pedig várhatóan még az idén felépül a tetőcserépre integrált napelem, a Terrán Generon előállításához szükséges gyár. Utóbbi termékkel a külpiacokon – Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában – is meg akarnak jelenni – jelentette be az ügyvezető igazgató. Hozzátette, hogy a társaság folyamatos fejlesztések mellett a fenntartható működésre is nagy hangsúlyt helyez. Példaként említette, hogy a vállalat bólyi gyára mellett 2018-ban naperőművet építettek, hogy napenergia segítségével fedezzék a gyár energiaszükségletét.

A bólyi gyár tavaly 776 megawatt óra energiát használt fel, míg a napelem park 800 megawatt óra energia előállítására volt képes.

A tetőcserépre integrált napelem gyártási kapacitásának bővítése érdekében a társaság tavaly létrehozta a Terrán-Generon divíziót. Az új részleg vezetője, Jankó Árpád elmondta, a Terrán Generon egy magyar termék, amelyhez magyarországi beszállítók biztosítják a napelem modulokat és a kiegészítőket.

A Terrán Generon tetőcserepet egyelőre a bólyi gyárban állítják elő, a jövőben azonban a gyártási kapacitás bővítését tervezik, erre szolgál az új gyár felépítése Pécsett, amely számításaik szerint idén a nyári időszakban készül el.

Jankó Árpád megjegyezte, hogy az innovatív tetőcserép vásárlásához nulla százalékos hitel igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól, a termék alkalmazásánál a vállalat 20 éves termékgaranciát biztosít.

Gódi Attila hozzáfűzte, hogy egy átlagos család 4-5 megawattóra villamos energiát használ fel évente, amelynek a fedezéséhez a tetőnek 30-36 négyzetméterét szükséges Terrán Generonnal bevonni. A beruházás körülbelüli értéke bruttó 3-3,5 millió forint.

A Terrán Közép-Európa vezető tetőcserép márkája, a cégcsoport a régió 9 országába – többek között Csehországba, Szlovákiába, Szlovéniába, Horvátországba, Romániába és Szerbiába – szállítja termékeit.