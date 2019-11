Felvennék a versenyt az Amazonnal is

A ma még versenytársként szereplő eMAG és Extreme Digital együttes árbevétele az idén mintegy hetven-nyolcvanmilliárd forint lehet.

Két-három éven belül megduplázódhat az eMAG és az Extreme Digital fúziójával létrejövő vállalat dolgozóinak a száma, és 600-ról 1200-ra emelkedhet – mondta a Világgazdaságnak Catalin Dit, az új cégben 52 százalékos részesedéssel rendelkező eMAG magyarországi ügyvezetője, aki az összeolvadás után a kereskedelmi igazgatói pozíciót tölti majd be. Arra a kérdésre, hogy Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula személyében miért a kisebbségi tulajdonos Extreme Digital adja a majdani vezérigazgatót és pénzügyi igazgatót, Dit azt felelte, hogy a tudásuk és a tapasztalatuk nélkülözhetetlen a közös tervek megvalósításához.

A ma még versenytársként szereplő két társaság együttes árbevétele az idén mintegy 70-80 milliárd forint lehet, az új felállásban azonban néhány éven belül a három-négyszeresére is felkúszhat a forgalom. Az a cél, hogy régiós nagyvállalatként a környező országok piacán az Alibabával, az Amazonnal és az eBayjel is felvegyék a versenyt, így rövidesen fontos láncszemmé válhat a cseh, a szlovák, a szlovén és a horvát piac mellett Ausztria és Németország is.

Bár az eMAG Romániában saját logisztikai infrastruktúrával rendelkezik, az Extreme Digitallal együtt, budapesti központtal felépítendő társaságnál addig nem feltétlenül gondolkodnak saját futárszolgálat létrehozásában, amíg a szállító partnercégek lépést tudnak tartani a várhatóan dinamikusan növekvő megrendelésszámmal – fejtette ki lapunknak Catalin Dit. A jövő péntekre időzített, még önálló Black Friday során egyébként négy logisztikai partnerrel – MPL, HDT, Express One Hungary és Gebrüder Weiss – dolgozik együtt az eMAG, a cél az, hogy minden megrendelt termék legkésőbb december 7-ig célba érjen.

A webáruház ügyvezetője hangsúlyozta: a fekete péntek alkalmából bő 700 ezer termék leárazásával több mint 3,2 milliárd forintnyi kedvezményt kínálnak a vásárlóknak. Tavaly ezen a napon 2,7 milliószor keresték fel az eMAG oldalát, ebből 1,6 millió egyedi látogató, a vásárlások összértéke pedig meghaladta a 6,8 milliárd forintot. Arra számítanak, hogy az összes mutató megdől az idén.

